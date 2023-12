El desfase de Tierra Brava le está jugando en contra al reality show de Canal 13. Y es que ya sabemos quiénes son los eliminados como para por lo menos tres semanas y además ya se confirmaron los repechajes que se verán cerca de la final.

Ahora, un nuevo participante habría dejado la casona y ya se encontraría fuera por razones que no conocemos. Y es que se rumorea que podría haber sido eliminado durante esta semana.

¿Quién es el participante que dejó Tierra Brava?

Infama, medio de noticias conocido por filtrar información de Tierra Brava, reveló que Junior Playboy habría dejado la casa estudio esta semana. Y es que incluso mostraron una foto como prueba de este hecho.

Aún no se saben los motivos de su salida de la casa, pero al parecer aún estaría en Perú por tanto existe la posibilidad de que su salida sea solo temporal. Hay que recordar que Jhonatan Mujica estuvo tres días fuera de la competencia debido a problemas médicos y es que según se reveló el participante estuvo hospitalizado durante tres días.

Por esta razón no sería extraño que Junior haya dejado la competencia de manera temporal y es que hay que recordar que el participante se encontraba con una complicación médica en su ojo debido al uso de lentes de contacto que le generó una hernia.

Aunque no se descarta que Junior haya sido eliminado en una competencia de eliminación y es que ya deberíamos conocer quién es el nuevo eliminado en tiempo real en la hacienda.

De igual forma si aún no tenemos certeza de qué pasó con Junior en la hacienda lo averiguaremos prontamente de ahí a tres semanas o un mes cuando veamos en pantalla lo que está sucediendo con el participante.

Causador de peleas y polémicas

Si es cierto lo de su eliminación lo cierto es que Junior Playboy tuvo un paso polémico por la casona de Tierra Brava y es que a sus compañeros y a los televidentes tiene más que molestos por sus actitudes dentro de la casa.

Y es que el ex 40 o 20 ha sorprendido con el cambio de su actitud y es que incluso ex compañeros del reality han destacado que no es el mismo que se conoció desde un principio en aquellos primeros realitys en los que estuvo.

Conocido como el Thor Chileno Junior no destacó mucho en las pruebas grupales y constantemente tuvo peleas con Pamela Díaz y Miguelito e incluso durante los primeros capítulos el participante fue mordido por el burro de la casa.

Pero eso no es todo y es que además contó cosas sobre su vida y su infancia en una sentida conversación con Angélica Sepúlveda.

Además este último tiempo se le ha visto menos tiempo en pantalla debido al problema en su ojo que lo tiene fuera de las competencias de equipos y grupales con sus demás compañeros.