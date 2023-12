Tierra Brava estrenó un nuevo capítulo en donde se vivieron inesperado y emotivos motivos, primero se vio la esperada llegada de la ex participante de Doble Tentación y Resistiré, Francisca Undurraga, quien se sumó a la competencia.

Pero además, se mostró una fuerte confesión de Junior Playboy a Angélica Sepúlveda sobre su infancia, en donde vivió temporalmente en un internado de menores.

Todo ocurrió mientras ambos participantes se encontraban hablando de su vida y compartieron una íntima conversación, en donde el chico reality reveló una fuerte historia personal.

La íntima revelación de Junior Playboy

El participante le confesó a la ganadora de Granjeras, que durante su infancia vivió en un internado ubicado en un recinto en Saltos del Laja.

“Estuve en un internado porque era rebelde, mi mami me mandó con 9 años, iba de lunes a viernes. Ahí yo supe lo que era un internado, llegaban niños que sus papás no los veían nunca, estaban por años, yo fui un año no más”, empezó señalando.

Agregando que la pasó muy mal debido a que fue victima de abusos. “Lloraba todos los días, no quería estar en ese lugar, tenía que pagarle a otros para que me cuidaran. Aprendí a defenderme, a golpes, me tiraban a un hoyo y me pegaban, ahí saqué rabia”.

El estrés de vivir allí le generó problemas alimenticios. “Mi mamá me llevaba comida especial casi todos los días, pero yo no comía, llegué a la anorexia, estaba en los huesos. Botaba la comida bajo la mesa o se la daba a alguien”.

La llegada de Francisca Undurraga a Tierra Brava

La ex competidora de programas de telerrealidad como Resistiré y Doble Tentación se integró la noche de este lunes al espacio, en donde fue recibida cariñosamente por sus compañeros.

“’Tierra Brava’ es perfecto para mí. Los participantes se ven bastante tranquilos y poco conflictivos. Porque he estado en otros realities donde todo es un caos y las peleas han sido de otro calibre”, señaló Undurraga a C13, agregando que “hoy tengo casi 37 años y no sé si voy a ganar este reality, pero me encantaría tener un buen rol en las competencias, para superarme a mí misma y poder dedicarle todos esos triunfos a alguien que amo”.

Sobre sus compañeros, agregó que “por lo que he visto en pantalla, no me ha pasado que alguien me caiga mal dentro del encierro y el que me tinca muy buena persona es Miguelito. Ya compartí con él en otro programa y él es un amor… muy estructurado, entonces cuando lo sacas de la estructura como que se enoja y se ofusca, pero él es un dulce”.

En la misma línea, también se refirió a Junior: “Es un loco lindo y me mato de la risa con sus cosas. Me cae bien, pero tiene actitudes que no comparto mucho y siento que hay que pararle los carros, porque se puede jugar, pero hay cosas que tienen un límite, hay que respetar la libertad de la otra persona y no pasarla a llevar. De repente se le pasa la mano, son cosas de sentido común, y se pone un poquito falta de respeto”.