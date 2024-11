El Festival de Viña 2025 finalmente y, tras largas semanas de rumores, reveló a gran parte de los artistas confirmados para la nueva edición que se realizará entre el próximo 23 y 28 de febrero.

Durante el programa especial “Line Up Viña” de Mega,los animadores del Festival, Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, junto a la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, revelaron a siete artistas que estarán presente sobre la Quinta Vergara, entre los cuales se encuentra Duki, la estrella del trap argentino llegará al escenario más importante de Latinoamérica por primera vez en su carrera.

El debut de Duki en Viña

El argentino, cuyo nombre real es Mauro Lombardo, debutará sobre la Quinta Vergara el 2025.

El artista viene cosechando una exitosa carrera en el trap internacional con temas como Loca, No Me Conocen, No me llores, No Son KLLE y Pintao, el trasandino de 28 años se ha posicionado como uno de los mayores exponentes del trap a nivel latinoamericano y cuenta con más de 21 millones de oyentes en Spotify.

Ha recibido premios como los 40 Music Awards, Premios BAMV Fest, Premios Carlos Gardel y recibió una doble nominación a los Grammy Latino del 2020 por los temas “Hablamos Mañana” junto a Bad Bunny y Pablo Chill-E, como Mejor Fusión y Goteo en la categoría Mejor Canción de Trap/hip hop

Duki ha lanzado cuatro álbumes de estudio, sus últimos trabajos “Antes de Ameri” y “Ameri”, que da nombre a su más reciente gira, se estrenaron en junio del 2023 y comienzo de noviembre del 2024, respectivamente.

Duki, quien es también pareja de la conocida artista Emilia Mernes, se presentó recientemente en Chile con su gira “A.D.A Tour” con la cual llenó el Estadio Monumental.

Tras su exitosa participación, el intérprete escribió en sus redes sociales: “muchísimas gracias Chile por el amor de siempre, ayer cerramos el A.D.A tour en el monumental de Santiago, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo… y nos vemos la próxima”.