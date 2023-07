J. Robert Oppenheimer fue un destacado físico teórico y uno de los científicos más influyentes del siglo XX. Su vida y carrera estuvieron marcadas por su proyecto Manhattan y sus contribuciones al desarrollo de la bomba atómica y su papel protagónico en la Segunda Guerra Mundial.

Como a muchos personajes importantes logró inspirar a diversos artistas como lo fue el libro “American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer” de Kai Bird y Martin J. Sherwin, el cuál será retratado en la película de Christopher Nolan.

¿Cuánto dura Oppenheimer de Christopher Nolan?

La película dirigida y escrita por Christopher Nolan y protagonizada por Cillian Murphy tiene una duración de 3 horas, por lo que la convierte en la cinta más larga del cineasta superando Interstellar de 169 minutos y The Dark Knight Rises de 165 minutos.

¿Cuándo se estrena Oppenheimer en Chile?

La película se estrena en las salas de cine chilenas este jueves 20 de julio.

¿Cuál es la sinopsis de Oppenheimer?

La sinopsis oficial de la película dice lo siguiente: “J. Robert Oppenheimer es una de las figuras icónicas del siglo XX, un físico brillante que lideró los esfuerzos por construir la bomba atómica para su país en tiempos de guerra, y que luego se vio enfrentado a las consecuencias morales del progreso científico. En esta magistral y aclamada biografía de veinticinco años de preparación, Kai Bird y Martin Sherwin capturan la vida y la época de Oppenheimer, desde su carrera temprana hasta su papel central en la Guerra Fría. Esta es la biografía y la historia en su máxima expresión, fascinante y profundamente informativa”.

¿Quiénes integran el elenco de Oppenheimer?

Protagonizará a J. Robert Oppenheimer el grandioso actor Cillian Murphy, quién estará acompañado por Emily Blunt quién interpretará a la esposa del científico. También se suman al elenco Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Jack Quaid, Gary Oldman, Rami Malek, Josh Harnett, Dane DeHann, Jason Clarke, Alden Ehrenreich y Michael Angarano.