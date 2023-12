El año ya está terminando y con ello, el anuncio de grandes y esperados estrenos que se tomarán NBCUniversal International Networks Latinamerica el 2024.

Comedias, drama, programas de conversación y Alfombras Rojas serán parte de la parrilla programática de los servicio de entretenimiento de Universal +, USA Network, E! Entertainment, Telemundo Internacional, Universal TV y DreamWorks.

Entre los estrenos que llegarán a la pantalla se encuentran la serie Ted, basada en el popular oso de peluche que llegó a los cines por primera el 2012; Dr. Death, la serie basada en un hecho real, también debutará en la pantalla para su señal en Latinoamérica y también la popular Alfombra Roja de las distintas premiaciones del mundo del entretenimiento.

¿Cuáles son los estrenos para el 2024 de NBC Universal International?

UNIVERSAL +

Después de una década, “Ted” regresa en forma de serie, donde el humor negro, la picardía y la desvergüenza que caracterizan al carismático osito de peluche serán los protagonistas.

Esta muy esperada producción del 2024 se estrenará pronto en exclusiva para Latinoamérica a través de Universal +. Cuando en 2012 “Ted” presentó su primera película con Mark Wahlberg como protagonista, pocos imaginaron que el popular osito teddy bear protagonizaría una precuela televisiva.

Sorprendentemente, “Ted” decide regresar para trasladarnos al año 1993 y relatar los orígenes de su relación con John Bennet, su leal amigo humano, durante su adolescencia.

USA NETWORK

“Dr. Death”, la escalofriante miniserie de USA Network, que contó con la destacada participación de Joshua Jackson, Alec Baldwin y Christian Slater en su primera parte, vuelve con una segunda entrega protagonizada por Edgar Ramírez y Mandy Moore.

Esta segunda temporada, basada en hechos reales, llegará pronto a Latinoamérica. Después de ver a Joshua Jackson interpretar al sádico Dr. Duntsch, atentando contra la vida de pacientes, USA Network anuncia el próximo estreno de esta continuación de la antología médica “Dr. Death”. La espeluznante ficción regresa con Edgar Ramírez (The Undoing, Gianni Versace: American Crime Story) y Mandy Moore (This Is Us), quienes narrarán una nueva y aberrante historia.

E! ENTERTAINMENT

E! Entertainment anuncia el lanzamiento de “Escuela Imparables”, el primer reality de competencia de empoderamiento femenino en Latinoamérica, que proporciona a mujeres emprendedoras las herramientas necesarias para llevar sus negocios al siguiente nivel.

Este reality se estrenará el 25 de enero de 2024 en más de 22 países de Latinoamérica. La presentadora aclamada, activista y ex Miss Colombia (2011/2012), Daniela Álvarez, será la conductora de esta tercera temporada, siendo un símbolo de resiliencia y superación después de perder su pierna izquierda en 2020 debido a una isquemia vascular.

Además, el 15 de enero, E! Entertainment transmitirá en vivo desde Los Ángeles la nueva edición de los Emmy Awards 2024, desplegando la primera alfombra roja del año. Como es costumbre, ofrecerá una transmisión en vivo de dos horas para que toda Latinoamérica disfrute de la llegada de sus estrellas favoritas.

Por último, E! Entertainment confirma la fecha de la 49º edición de los People’s Choice Awards: el 18 de febrero de 2024, con una transmisión exclusiva en vivo para toda Latinoamérica desde el Barker Hangar en Santa Mónica, California.

Este evento celebrará un año sin precedentes en la cultura pop, reuniendo a la industria del entretenimiento y a sus fanáticos para honrar a los ídolos de cada categoría que han inspirado durante todo el año.

UNIVERSAL TV

Llega “The Irrational”, una nueva serie que se estrenará el 11 de enero de 2024. La trama gira en torno a Alec Mercer (interpretado por Jesse L. Martin), un profesor de psicología experto en investigar el comportamiento humano.

A pesar de su renombre mundial y su visión única de la naturaleza humana, Mercer se enfrentará a una inesperada rival, sospechosa de terrorismo doméstico, lo que lo llevará a una situación sin precedentes en su extensa carrera profesional.

La serie “Family Law”, protagonizada por Jewel Staite (Firefly) en el papel de Abigail Bianchi, regresa con su tercera temporada el 9 de enero de 2024.

La abogada, que experimentó un impacto en su carrera después de un incidente en un tribunal público, continuará inmersa en la compleja dinámica familiar de trabajar en el bufete de abogados de su padre, mientras enfrenta los desafíos personales que la aquejan. Con la participación estelar de Victor Garber (Titanic, And Just Like That), Brett Kelly (Sobrenatural), Zach Smadu (The Expanse) y Gennelle Williams (Delia’s Gone).