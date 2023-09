FROM, la aclamada serie de terror y suspenso, anunció la fecha en la que llegará a la pantalla de Universal Plus con su esperada segunda temporada, al cual marcará una nueva etapa en la vida de los protagonistas, quienes continúan luchando por sobrevivir en el pueblo de que no pueden escapar.

La serie, que recibió impecables críticas en su primera temporada, incluso Stephen King, ha expresado su admiración por la serie, considerándola una de las más prometedoras de nuestros tiempos, mezcla terror, drama y misterio en una sola historia que promete atemorizar a los fans.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de From?

La serie regresa a la pantalla el próximo 15 de octubre por la plataforma de Universal+.

Revisa el tráiler a continuación

¿Cuál es la trama de From?

“From” nos lleva a un pueblo aterrador que atrapa a aquellos que se aventuran en sus calles. La familia Matthew, en lo que parecía ser un viaje simple por carretera, se encuentra atrapada en este lugar siniestro cuando deciden desviarse de su camino.

Mientras buscan una salida y se relacionan con los extraños habitantes, descubren una amenaza inesperada que acecha al pueblo al caer la noche. Rodeados por un bosque lleno de secretos, deberán hallar la forma de escapar antes de que sea demasiado tarde.

Durante la primera temporada, la familia Matthews, que antes de llegar al pueblo se encontraba viviendo un complejo momento personal, deberá aprender a adaptarse a las reglas que exige el lugar para que puedan sobrevivir, sin embargo, las posibilidades de escapar, sobre todo después de saber el tiempo que llevan ahí los otros residentes, son prácticamente nulas, por lo que deberán combatir o asumir su nueva realidad.

¿Quiénes son los protagonistas?

La ficción creada por John Griffin (Crater), está protagonizada por Harold Perrineau (Lost, Sons of Anarchy), Catalina Sandino Moreno (The Twilight Saga: Eclipse), Eion Bailey (Once Upon a Time, Emily in Paris) y David Alpay (The Lottery).

El reparto principal lo completan: Elizabeth Saunders (It, Los Elegidos, Alias Grace), Scott McCord (The Sinner, Lost Girl), Ricky He (The Good Doctor, Arrow), Chloe Van Landschoot (Liminal), Pegah Ghafoori (Brave Kids Run), Corteon Moore (Terror Train), Avery Konrad (Honor Society), Hannah Cheramy (Colossal), Simon Webster (Most Dangerous Game), entre otros.