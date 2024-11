El artista utilizó sus redes sociales para responder a acusación de ex pareja por paternidad.

Luego de que su ex pareja, Salomé, realizó una extensa publicación en donde acusó al artista urbano Cris MJ de no hacerse responsable de su paternidad, el cantante compartió una extensa publicación en donde se refiere a la situación.

Su ex pareja, recientemente, arremetió contra el artista urbano. “Los hijos nacen de dos. Yo no busqué ni obligué a nadie. Asumí mi responsabilidad desde el día que supe que esperaba un hijo”, señaló en sus historias de Instagram, agregando que ella siempre dejó que “especularan y que él desmintiera su paternidad”.

“De ahora en adelante, no permitiré que vulneren los derechos de mi hija. Ahora, para mí, Josefa es lo más importante”, escribió.

La respuesta de Cris MJ

A través de sus historias de Instagram, según recopila La Cuarta, el artista compartió un mensaje en donde confirma que se convirtió en padre, pero además, arremetió contra su ex pareja y familia.

“Yo soy el papá y seré un hombre, pero no quiero contacto con nadie de ustedes. A mi hija no le va a faltar nada, si el ‘father’ es el ‘boss’. Todo para ella, no para ti y familia, que eso es lo que quieres”, escribió.

Asimismo, lanzó que “andan pa’ la pura tele. Aquí hay plata, pero para la bebé, no pa’ que andí comprándote hue… Casa, auto querían, están usando como un trofeo”.

“Yo estoy haciendo las cosas bien y como hombre (…) solo llamas la atención, queri verme mal y nunca lo van a lograr. No porque me haga cargo voy a vivir con vo'”.