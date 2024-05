Una de las grandes sorpresas de la semana se los llevaron los fanáticos de la bachata. Y es que Aventura anunció un concierto en Chile como parte de su gira de despedida.

Con “Cerrando Ciclos Tour“, los integrantes buscan despedirse de sus fanáticos al presentar algunos de sus más grandes éxitos en el escenario. Y es que tras varias fechas en Estados Unidos e incluso en Europa, finalmente decidieron presentar las fechas para Latinoamérica, su público más fiel.

Finalmente, tras una espera de casi 13 años desde su última visita, es que los cuatro integrantes visitarán Chile en octubre de este año con un solo concierto, de momento.

Así se compone Aventura

El grupo Aventura nació en 1993 en el Bronx, Nueva York y fue conformada por Anthony, más tarde conocido como Romeo, y Henry Santos, ambos primos y sus amigos Lenny y Max Santos. Con raíces dominicanas, el grupo pudo combinar la bachata tradicional con el R&B, hip-hop y el reggaetón.

En un inicio, la banda se llamó Los Tinellers, pero más tarde, con la ayuda de su mánager Julio Césart García, decidieron cambiar su nombre a Aventura y firmaron un contrato con Premium Latin Music Inc.

Su primer álbum fue Generation Next en 1999, pero no fue hasta We Broke the rules en 2002 que finalmente alcanzaron más popularidad entre el público. Fue este segundo álbum el que incluyó el sencillo Obsesion,el que rápidamente se convirtió en un éxito internacional.

Posteriormente, le siguieron discos con Love & Hate (2003), God’s Project (2005) y The Last (2009).

Tras una carrera de grandes éxitos, en 2011 el grupo anunció su separación indefinida con el fin de que todos sus miembros pudieran enfocarse en sus carreras como solistas.

Anthony “Romeo” Santos es el que ha tenido la carrera más éxitosa y fue durante el 2023 que llegó incluso a llenar varias fechas en el Movistar Arena. Henry Santos, también ha tenido una buena carrera, pero no tan exitosa como Romeo.

Leny y Max después de la separación decidieron continuar con grupo Vena, tocando música parecida a la que tocaban con Aventura, pero no tuvieron tanta popularidad entre el público.

Tras unos tantos años juntos, el grupo se ha reunido en contadas ocasiones en 2016 y 2019. Fue ese último año que grabaron la canción “Inmortal“ que fue incluida en “Utopía” de Romeo Santos.

Ahora, anunciaron su gira de despedida, la que tiene una sola fecha agendada en Chile para el 29 de octubre de este año. Tristemente, aún no se ha revelado el recinto, ni los precios de las entradas, así como también la venta de las mismas.