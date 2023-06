Taylor Swift en Brasil: ¿Cómo se pueden comprar las entradas para The Eras Tour?

Con una fila que aún no cierra, aún quedan entradas disponibles para el concierto de Taylor Swift en Buenos Aires. Si bien, aún no hay anuncio de sold out, los fanáticos ya pierden las esperanzas de comprar entradas para el show de la cantante en Argentina.

Hay que destacar que más de dos millones de personas se encontraron esta tarde haciendo fila para comprar entradas para uno de los tres conciertos anunciados para Taylor Swift, esto según lo que reveló la página de Ámbito Financiero en Argentina.

Pero hay buenas noticias ya que los conciertos de Argentina no son los únicos que tiene agendado Taylor en la región ya que aún quedan los 3 conciertos en Brasil.

¿Cómo comprar entradas para ir a Brasil?

La venta de entradas general para los conciertos de 18 de noviembre en Río de Janeiro y 25 y 26 en Sao Paulo comienza el próximo 12 de junio de 2023. Mientras tanto una preventa especial para los que compraron entradas para los shows de 2020 en Brasil se encuentra disponible en la página del tour que habilitó T4F.

Podrás comprar entradas para los conciertos de Brasil a partir del 12 de junio de 2023 a las 10:00 horas (hora local de Brasil) y la compra de entradas se realiza ingresando AQUÍ.

El proceso de compra es un poco más complicado a diferencia de los show en Argentina, ya que no hay que crearse una cuenta para realizar la compra de tickets.

Para poder realizar una compra solo deberás seleccionar tu ubicación en el mapa y luego ingresar con tu correo electrónico para hacer la compra de tus tickets en la página de T4F.

De igual forma puedes encontrar más información en la página de Tickets for Fun AQUÍ para revisar la información disponible de los show en Brasil.