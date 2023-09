El gran día ha llegado para los fanáticos de Bruno Mars. Hoy se presenta el intérprete de “Talking to the moon” en el Estadio Monumental, y la felicidad en el ambiente es muy grande. De ese modo, cabe señalar que habrá una artista nacional como telonera de su show, si no sabes quién, pues te decimos a continuación.

¿Quién es la artista telonera de Bruno Mars en Chile?

Soulfia, cantante chilena urbana y compositora que comenzó a popularizarse su música en el año 2021 con su álbum “Génesis”.

Desde entonces, su popularidad ha experimentado un crecimiento tanto a nivel nacional como internacional. A finales de 2021, tuvo el honor de aparecer en el Times Square, donde fue destacada como un “artista radar”. En noviembre de ese mismo año, fue invitada a los Premios Grammy Latino, un reconocimiento importante celebrado en Estados Unidos.

En 2022, continuó su ascenso y participó en el Festival Fauna Otoño y el festival Lollapalooza Chile. Además, ha colaborado con una variedad de artistas, incluyendo a Denise Rosenthal, Francisca Valenzuela, Cease, Harry Nash, Loyalty, y otros más.

Actualmente, cuenta con más de 260 mil oyentes mensuales en la plataforma de Spotify y más de 21 mil suscriptores en su canal de YouTube.

¿Habrá dificultades por la lluvia en el show de Bruno Mars?

Desde DG Medios, productora a cargo del show, indica que se ha realizado un protocolo adecuado para la coyuntura. “El escenario es un Eurotruss PR15, único en Sudamérica, y cuenta con una protección especial para conciertos con este tipo de pronósticos”, señalan a BioBioChile.

“Todos los equipos relacionados con el funcionamiento del show están protegidos y además son aptos para estar a la intemperie y obviamente se están tomando todas las medidas de seguridad para el artista, técnicos, trabajadores y asistentes”, agregaron.