El ex vocalista del grupo inglés The Smiths, Steven Patrick Morrissey anunció una nueva gira en marco de sus 40 años de trayectoria musical que recorrerá México, Perú, Brasil, Chile, Argentina y Colombia, en total serán 18 fechas las cuales iniciarán en México a inicios de septiembre y finalizará con cuatro conciertos en Nueva York.

El intérprete de “This charming man” se presentará el 21 de septiembre en el Movistar Arena, luego de que se disolviera The Smiths en 1987 comenzó su carrera como solista y en 1988 lanzó su primer sencillo “Suedehead” que alcanzó el número 5 en la lista de sencillos británicos, superando a su ex banda The Smiths. Su primera presentación como solista fue en el Civic Hall de Wolverhampton en 1988 al cuál asistieron cientos de personas.

Los cuarenta años de trayectoria se han visto reflejados en su carrera y ahora es considerado como una de las figuras más influyentes del pop británico, así como uno de los mejores letristas de su generación, Morrissey tiene trece álbumes de estudio en solitario, de estos una varios han alcanzó el primer lugar de las listas de música más importantes de Gran Bretaña. Además obtuvo un premio Ivor Nostello por Contribución Sobresaliente a la Música Británica, sumado a los demás premios como el GAFFA Awards, MOJO Awards entre otros.

¿A qué hora y dónde comprar las entradas para el show de Morrissey?

Desde este jueves 22 de junio al mediodía se dará inicio a la preventa exclusiva para los clientes de Banco de Chile, mientras que la venta general también iniciará al mediodía pero del día martes 27 de junio. Las entradas estarán disponibles a través del sistema Puntoticket.

En cuanto a los precios van desde los $138.000 hasta los $34.500 sin el descuento para los clientes de Banco de Chile.