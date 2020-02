Viña 2020 | Mon Laferte decide donar sus Gaviotas a una causa benéfica

Pocos quedaron indiferentes al avasallador paso de Mon Laferte por el Festival de Viña del Mar 2020, en una actuación que tuvo más de un momento destacado.

Pero también se vivió una situación con la que la artista tomó por sorpresa a los presentes en la Quinta Vergara, cuando anunció que donaría las dos Gaviotas que recibió durante el show para una causa benéfica.

"Chile está en un momento especial, muy difícil. A modo significativo, yo voy a entregar mis gaviotas, porque yo no quería venir a celebrar un festival. Se las voy a dar a alguien que la necesite, a una fundación si la quiere rifar, alguna cosa", dijo la intérprete, aunque al mismo tiempo advirtió que no quería pasar a llevar a nadie.

De hecho, luego apuntó que "no es que yo no quiera las gaviotas, pero el cariño ya me lo llevo. Las devolvería. Esto no es una ofensa, para nada. Gracias por todo".

Así se vivió el momento en que Mon Laferte hizo el anuncio:

#MonLaferte decidió devolver sus premios (ambas gaviotas) y donarlas a alguna fundación por la "situación país" de Chile. pic.twitter.com/bRK1ru56DP — Raúl Álvarez M. (@AlvarezMalebran) February 25, 2020