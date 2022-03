Tonka Tomicic se había mantenido alejada de la vida pública recientemente sobre todo después de los determinantes audios que salieron a la luz y que vinculan a su esposo Marco Antonio López, Parived, con el caso de contrabando de relojes de lujo y joyas. Pero ahora la animadora reapareció en público.

La ex animadora de Bienvenidos llegó hasta un evento organizado por Canal 13 para presentar su parrilla 2022, incluso a pesar de que curiosamente en esta pauta anual la estación de Luksic no tiene considerada a Tomicic en ningún proyecto específico.

Su presencia quedó registrada en una cámara 360º cuyo video fue compartido por la misma animadora en sus historias de Instagram y en donde aparece junto a Pancho Saavedra.

Además, Pamela Díaz, quien próximamente entrará a la competencia de Aquí se Baila, estuvo en el evento y también compartió imágenes de Tomicic mientras estaba acompañada con el animador de Lugares que Hablan.

Tonka Tomicic: ¿Cómo fue la reaparición pública de la animadora de Canal 13?

A propósito de estos mismo videos, Me Late abordó la reaparición de Tonka en un evento público.

En la oportunidad, el periodista Luis Sandoval comentó que "Ángeles (Araya) fue la gran protagonista de la noche pero muchos piensa que Tonka, en cierta medida, como que opacó esta presencia de Ángeles".

"La trastienda dice que la Tonka llegó vestida como una Miss Universo, se bajó del auto en tacos altos, peinada, maquillada, emperifollada. Hizo el evento, no fue a saludar a sus ex compañeros de trabajo, sus cinco minutos y se va. No tiene contacto con su gente".

"Mi pregunta es: ¿Es un divismo (sic) o un profesionalismo de llegar lista", cuestionó el panelista.

Ante eso, el conductor Daniel Fuenzalida resaltó: "O una protección para no tener mayor acercamiento con la prensa".

Entonces, intervino Mariela Sotomayor para indicar que "les voy a echar el avión abajo, porque tengo la casi certeza de que esta participación de la Tonka en la presentación de la nueva parrilla no tiene tanto que ver con la figuración que esperan de ella en esa parrilla, sino que más bien con acuerdos comerciales fijados con anticipación y con los cuales había que cumplir porque o si no la debacle es aún peor que la que ya hay".

Al mismo tiempo, Sotomayor lamentó que "le veo la cara y por más que ella sonría y se ponga ese traje que, claramente, dice que algo quieres decir, porque ese fucsia es para llamar la atención, jamás la hemos visto en esos tonos, nunca; yo creo que ella está media triste".

En tanto, citando a una de sus fuentes, Sandoval recalcó que "Tonka se veía descolocada. Llegó, hizo su trabajo y se retiró del lugar. No compartió con nadie, con suerte saludó, por lo tanto tiene que ver con un distanciamiento de ella con el canal. Tiene que ver con que estuvo invitada, más que ser parte de algún proyecto de Canal 13".

Tonka Tomicic tiene contrato hasta 2024 con Canal 13.