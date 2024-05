El fútbol de Argentina ha tenido varias llegadas de jugadores chilenos en el último tiempo e Iván Román, el promisorio zaguero de Palestino que fue figura en el gran triunfo árabe contra Flamengo. El jugador nacido el 12 de julio de 2006 volvió a ayudar a una valla invicta.

Apenas terminó el partido, se fundió en un afable saludo con Everton Cebolinha y cambió camiseta con el extremo campeón de América en la selección de Brasil y Gremio. Pero no fue el único que se quedó con algo del prometedor defensor central que formó dupla con Cristian Suárez.

Por eso mismo, en uno de los clubes argentinos que mejor ojo tiene en los fichajes, al menos en el último tiempo, ya preguntaron por él. Según supo RedGol, en las oficinas de Talleres ya rondan preguntas en torno al zaguero, uno más de los futbolistas chilenos que han llamado la atención en el vecino país.

Iván Román en acción por Palestino ante Everton Cebolinha. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

Vitamina Sánchez ha apostado por él. Sabe que su rendimiento ha dejado buenas sensaciones. Y por si eso fuera poco, pondera doble en los 1.890 minutos Sub 21. “Tranquilo, no me lo apuren. Tiene 17 años. Falta todavía un montón. Ojalá se dé en algún momento Por ahora, despacito, los pies sobre la tierra que lo está haciendo muy bien”, dijo el DT después del gol que lo erigió como un histórico. Se refería a una convocatoria a la selección chilena absoluta, que todavía no llegó. Aunque apunta a ser un fijo para el Sudamericano y el Mundial Sub 20 en la Roja de la categoría que dirige Nicolás Córdova.

Talleres de Argentina pone sus ojos en Iván Román, la promesa defensiva de Palestino

Talleres de Argentina suele mirar el mercado chileno y así lo puede hacer. Al igual que lo hizo su clásico rival, Belgrano de Córdoba, que tiene a tres futbolistas seleccionables por la Roja: Matías Marín, Alex Ibacache y Lautaro Pastrán. O como lo hizo Estudiantes de La Plata cuando fichó a Javier Altamirano.

O incluso la misma T cordobesa, que ya hizo varios negocios con el Tino: ficharon a Vicente Fernández, quien tuvo un paso fugaz por Universidad de Chile a préstamo desde ese club. Hoy milita en el Melbourne City. También a Bruno Barticciotto, quien reconoció que decidió adoptar perros para dejar atrás la seguidilla de lesiones que lo ha condenado a tener poca continuidad.

De hecho, el mismo Barti reconoció que suelen consultarle por jugadores chilenos en su club. Y también en otros. Lo hizo en una entrevista con TNT Sports. Jugadores como Paulo Díaz también aparecieron en la conversación del hijo del exariete de la UC.

Según supo RedGol, Talleres también ha consultado referencias futbolísticas de Gonzalo Tapia, extremo que ha tenido un evidente alza en Universidad Católica desde el arribo de Tiago Nunes. Habra que ver cómo termina este seguimiento de la T a Iván Román y a dos de los atacantes del plantel de los Cruzados.

