The Witcher | El detalle clave de los monstruos de la temporada 2 que no sabías...

Netflix ya estrenó los episodios de la segunda temporada de The Witcher. A propósito del debut, la showrunner Lauren Schmidt Hissrich conversó con los medios latinoamericanos, entre ellos RedGol , resaltando un aspecto clave que tienen los monstruos este ciclo y que los fanáticos no sabían.

En la historia, convencido de que Yennefer murió en la Batalla del Monte de Sodden, el Lobo Blanco decide llevar a la princesa Cirilla al lugar más seguro que conoce: Kaer Morhen, el hogar de su infancia.

Pero, mientras los reyes, elfos, humanos y demonios luchan por la supremacía más allá de las murallas, Geralt de Rivia debe proteger a la Leoncita de Cintra de un peligro mucho mayor: el misterioso poder que ella misma lleva dentro.

Consultada por RedGol sobre si tiene algún monstruo de la saga The Witcher que le gustaría poner en pantalla pero aún no lo ha hecho, la showrunner aseguró que "sí, hay muchos monstruos que quiero poner en la pantalla. Hay uno en particular que vendrá con la llegada nuestra nueva serie en la franquicia, pero no quiero arruinárselo a nadie".

"Lo siento", advirtió Schmidt Hissrich, aunque luego se volcó a hacer un par de revelaciones en torno a los cambios que le hicieron a los monstruos para la nueva temporada.

"Me encantan los monstruos de este mundo y lo que es realmente diferente sobre los monstruos en esta temporada, es que no solo son estas cosas malignas que Geralt combate y luego avanza hacia la siguiente aventura o el siguiente viaje", explicó la productora ejecutiva.

El asunto es que "todos estos monstruos conducen hacia un misterio más grande que Geralt está intentando resolver. Todos son mucho más importantes para la historia".

The Witcher: ¿Por qué los ojos de los monstruos son tan importantes en la segunda temporada?

"Pero lo otro que hablamos, es que en la temporada 1 sentía que los monstruos o historias más 'exitosos' eran aquellos que tenían algún elemento que los hacía más humanos. Tenían un nivel de sufrimiento propio. Tenía una historia pasada con la que estaban malditos o de la que estaban tratando de arrancar, había algo más profundo", explicó.

Es por eso, que "quisimos indagar mucho más en eso para esta temporada. Una de las cosas a las que realmente le tomamos atención en esta temporada son los ojos de nuestros monstruos. Pasamos mucho tiempo hablando de sus globos oculares falsos y cómo podíamos desarrollar el contacto visual entre nuestros personajes humanos y nuestros monstruos".

"Queríamos sentirnos capaces de sentir lo que estaban sintiendo. Quizás suena un poco tonto, pero es lo que hace que los monstruos se sientan realmente especiales esta temporada. Se sienten como personajes y no sólo como un obstáculo", puntualizó Lauren.

La segunda temporada de The Witcher está disponible en la plataforma de Netflix.