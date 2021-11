The Witcher | El aterrador monstruo al que debe confrontar Henry Cavill en su segunda temporada

Quedan muy pocas semanas para el estreno de la segunda temporada de The Witcher, la serie basada en el videojuego del mismo nombre que ha tenido gran éxito en el público.

Recientemente, la producción ha revelado, a través de sus redes sociales, un nuevo adelanto donde se presenta un importante detalle que los fanáticos estaban esperando.

En este nuevo video de 19 segundos se muestra a un aterrador monstruo de la historia original enfrentándose a Geralt de Rivia, interpretado por el actor Henry Cavill.

Anteriormente, en el tráiler oficial, se mostraba que la nueva temporada estaría cargada de una gran variedad de monstruos y peligros, y que además, la serie indagaría en la relación de Geralt con Ciri, su protegida. Mientras todo esto pasa, los reyes, elfos, humanos y demonios del continente luchan por la supremacía fuera de sus muros.

¿Cuándo se estrena?

La segunda temporada de The Witcher, que tendrá ocho capítulos, llegará el próximo 17 de diciembre a Netflix.

¿Cómo se llaman los capítulos?

Hace algún tiempo, Netflix reveló el nombre de siete de los ocho capítulos: "Un grano de la verdad", "Kaer Morhen", "What Is Lost", "Redanian Intelligence", "Turn Your Back", "Dear Friend" y "Voleth Meir". Se espera el día de su estreno se conozca el episodio final.