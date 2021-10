La espera está a punto de terminar: The Witcher estrena el sorprendente tráiler de su segunda temporada

The Witcher está cada vez más cerca de regresar a la pantalla, tras dos años desde el fin de su primera temporada, la segunda está solo a algunas semanas distancia, y por ello, para acortar la espera

Y no solo eso, el servicio de streaming también lanzó el póster de la nueva entrega. Durante el evento TUDUM de Netflix los seguidores de la serie recibieron una buena noticia, la serie continuará con una tercera temporada.

Basada en las novelas de Andrzej Sapkowski, The Witcher de Netflix está protagonizada por Henry Cavill quien interpreta a Geralt, un solitario cazador de monstruos que lucha por encontrar su lugar en el mundo cuando el destino lo une a una poderosa hechicera y una joven princesa, juntos atraviesan el continente enfrentándose a distintos peligros.

La segunda temporada del programa debuta el 17 de diciembre y seguirá a Geralt of Rivial, quien, convencido de que Yennefer (Anya Chalotra) murió en la espantosa Batalla de Sodden, busca llevar a la Princesa Cirilla (Freya Allan) al lugar más seguro que conoce; el hogar de su infancia de Kaer Morhen. Mientras los reyes, elfos, humanos y demonios del continente luchan por la supremacía fuera de sus muros, Geralt debe proteger a la niña de algo mucho más peligroso: el misterioso poder que posee en su interior.

Netflix dio a conocer los títulos de siete de las ocho próximas entregas: "Un grano de la verdad", "Kaer Morhen", "What Is Lost", "Redanian Intelligence", "Turn Your Back", "Dear Friend" y "Voleth Meir"., el título del último episodio fue revelado.