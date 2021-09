The Witcher: ¡Confirman la tercera temporada y estrenan adelanto de la segunda!

TUDUM no para de entregar buenas noticias para los fanáticos de Netflix y una de ellas es la temprana renovación a la popular serie The Witcher, dando luz verde a la Temporada 3 meses antes de que llegue la Temporada 2 en diciembre.

El servicio de streaming reveló una gran cantidad de noticias de The Witcher en su evento virtual para fanáticos Tudum el sábado. The Witcher, que fue uno de los programas más populares de Netflix en 2019, está protagonizado por Henry Cavill como el sombrío Geralt de Rivia, en una trama que entrelaza destinos de tres individuos en The Continent, donde los humanos , elfos, brujos, gnomos y monstruos luchan por sobrevivir.

La segunda temporada del programa debuta el 17 de diciembre y seguirá a Geralt of Rivial, quien, convencido de que Yennefer (Anya Chalotra) murió en la espantosa Batalla de Sodden, busca llevar a la Princesa Cirilla (Freya Allan) al lugar más seguro que conoce; el hogar de su infancia de Kaer Morhen. Mientras los reyes, elfos, humanos y demonios del continente luchan por la supremacía fuera de sus muros, Geralt debe proteger a la niña de algo mucho más peligroso: el misterioso poder que posee en su interior.

Además de revelar la renovación, durante Tudum se revelaron videos de la próxima temporada. Revisa a continuación el registro.