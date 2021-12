The Witcher | ¿Qué día, a qué hora y dónde ver la segunda temporada de la serie de Henry Cavill?

¡Se acaba la espera! En pocas horas llegará la segunda temporada de The Witcher, la segunda temporada de la exitosa serie que terminó su primera etapa hace dos años.

La serie basada en el videojuego del mismo nombre que tuvo gran éxito en el público, ha ido revelando poco a poco algunos detalles que se podrán ver en la nueva entrega.

Hace algún tiempo conocíamos un video donde se mostraba a un tenebroso monstruo al que Geralt de Rivia, interpretado por el actor Henry Cavill, deberá enfrentar. Pero eso no es todo, porque en otro clip se pudo apreciar como será latensa relación que habrá entre Geralt y Yennefer.

Cabe recordar que la serie cuenta la historia de Geralt, un solitario cazador de monstruos que lucha por encontrar su lugar en el mundo cuando el destino lo une a una poderosa hechicera y una joven princesa, y juntos atraviesan el continente enfrentándose a distintos peligros.

¿Cuándo, a qué hora y dónde ver la segunda temporada?

La segunda temporada de The Witcher, que tendrá ocho capítulos, llegará mañana 17 de diciembre a las 04:00 horas de Chile a la plataforma de streaming Netflix.

¿Cuál es el nombre de los capítulos?

El nombre de siete de los ocho capítulos: "Un grano de la verdad", "Kaer Morhen", "What Is Lost", "Redanian Intelligence", "Turn Your Back", "Dear Friend" y "Voleth Meir". Se espera el día de su estreno se conozca el episodio final, es decir mañana viernes.