The Walking Dead está en su etapa final, tras once temporadas al aire el drama apocalíptico de AMC llega a su fin. Pero no si antes, entregarle a los espectadores una de las batallas más esperadas y que no es precisamente contra los zombies.

Maggie, personaje de Lauren Cohan regresó luego de un par de temporadas de ausencia para reunirse con el grupo y vengarse de Negan (Jeffrey Dean Morgan) quien la dejó viuda y sin el padre de su hijo.

El ex líder de los Salvadores eliminó a Glenn y Abraham en el primer episodio de la temporada 7, sin embargo Maggie, jamás se había podido enfrentar al villano, hasta ahora.

Sobre la batalla final contra Maggie, Morgan comentó a TVLine que la llegada de ella cambiará muchas cosas para su personaje y cómo lo perciben. “Había hecho algunas cosas buenas. Luego, de repente Maggie ha vuelto, y está de vuelta en el punto de partida de hace nueve años, como un espectáculo. Es precario en el mejor de los casos ".

"Creo que ella tendrá que matarlo o él tendrá que matarla, especialmente cuando los encontramos en los dos primeros episodios", el primero de los cuales se estrena el domingo 22 de agosto en AMC.

“No es un buen lugar para ninguno de los dos. Negan está frustrado y Maggie está enojada, por razones obvias, de que este tipo esté fuera de la cárcel y aparentemente en un mejor espacio mental que la última vez que lo vio”.

The Walking Dead terminará el 2022 pero no significa el fin de la saga, ya que se han anunciado distintos spin-off y películas (que incluirán a Andrew Lincoln) para continuar con la historia de Zombies.