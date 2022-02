The Mandalorian 3 | ¿En qué fecha se estrenaría la tercera temporada de la serie de Star Wars?

Sin duda que una de las sagas que cuenta con más fanáticos en el mundo es Star Wars y claro que ha sabido aprovecharla con varias series basadas en este universo como es el caso de The Book of Boba Fett, The Mandalorian, y Andor y Obi-Wan Kenobi que se estrenarán proximamente.

Precisamente fue el éxito de The Mandalorian en la plataforma de streaming Disney Plus y sus múltiples nominaciones al Emmy, lo que pavimentó el camino para las otras producciones. No solo eso, ya que además abrió paso a otras partes del univeso con Din Djarin y Fennec Shand en El Libro de Boba Fett.

Cabe destacar que esta producción está ambientada luego de la caída del Imperio y antes de la aparición de la Primera Orden, y sigue la historia de Mando, un cazarrecompensas que pertenece a la tribu de los mandalorianos, que trabaja en los confines de la galaxia.

Con el término de la segunda temporada en 2021, los seguidores ya están a la espera de el estreno de una nueva entrega de la historia del guerrero, y todo parece indicar que esa respuesta ha llegado.

¿Cuándo se estrenaría la temporada 3 de The Mandalorian en Disney+?

De acuerdo a TV Line, la tercera temporada de The Mandalorian llegaría al servicio de streaming Disney+ en una fecha cercana a la Navidad de 2022. De hecho, se especula que el primer capítulo podría debutar entre el 14 y 28 de diciembre.

Por el momento, la información no ha sido confirmada por la producción, por lo que solo queda disfrutar de las primeras dos temporadas que están disponibles en el streaming.