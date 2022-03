La tercera temporada de The Mandalorian se estrenará cerca de la fecha de Navidad en el streaming.

The Mandalorian 3 | La estrella de Volver al Futuro que se sumó a la tercera temporada de la serie de Star Wars

The Mandalorian acaba de sumar a un nuevo integrante para su tercera temporada y se trata de nada más y nada menos que de una de las estrellas de Volver al Futuro.

Si bien no se ha dado a conocer el papel que interpretará en la nueva entrega de la serie sobre el mundo de Star Wars, se sabe que estará como estrella invitada en la producción que se está llevando a cabo en California.

La historia ambientada luego de la caída del Imperio y antes de la aparición de la Primera Orden, sigue a Mando, un cazarrecompensas que pertenece a la tribu de los mandalorianos, que trabaja en los confines de la galaxia.

La estrella de Volver al Futuro que su unió al elenco de The Mandalorian 3

Se trata de Christopher Lloyd, quien interpretó a Dr. Emmett Brown en Volver al Futuro, al jefe klingon en Star Trek III: Search for Spock y a Jim Ignatowski en Taxi.

Aunque todavía no se conoce la fecha de estreno de The Mandalorian 3, los rumores sugieren que llegaría al servicio de streaming Disney Plus en una fecha cercana a la Navidad de 2022.

La dos primeras temporadas se encuentra disponible en Disney+.