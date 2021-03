"The Falcon and the Winter Soldier": Marvel libera dos nuevos adelantos de la serie

Como si fuera poco todo lo que ya se ha visto de la producción, Disney+ no sólo lanzó uno sino que acaba de liberar dos nuevos adelantos de "The Falcon and the Winter Soldier", la segunda serie de Marvel en la plataforma de streaming que llegará esta semana para el deleite de los fanáticos del MCU.

Tras los acontecimientos de "Avengers: Endgame", la nueva serie de Marvel sigue la historia de Sam Wilson y Bucky Barnes, quienes emprenden juntos una aventura alrededor del mundo que pone a prueba sus habilidades, y su paciencia.

El primer clip continúa mostrando cómo será la dinámica de amor y odio entre Sam y Bucky, en medio de una peligrosa misión que los llevará a enfrentarse a villanos conocidos y a algunos por conocer.

En tanto, el segundo adelanto es un trailer completo y final para la producción, mostrando desde la potencial construcción de personajes que contendrá la historia, al mismo tiempo que despliega toda la espectacularidad visual que busca entregar a través de sus apenas seis episodios.

La serie está dirigida por Kari Skogland, cuenta con guión de Malcolm Spellman y presentará un

nuevo episodio cada viernes en Disney+.

"Falcon y el Soldado de Invierno" debutará el próximo viernes 19 de marzo.