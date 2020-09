The Boys: "Homelander" revela de la peor forma el secreto más privado de uno de sus compañeros

"The Boys" sigue su curso semanal en Amazon Prime Video y en el cuarto episodio, el más reciente estrenado en la plataforma de streaming, nos trajo momentos alegres como el efusivo canto de una contagiosa canción que interpretaron Hughie y Starlight; y otros pasajes oscuros como ese en que "Homelander", el líder de "The Seven", le hizo una encerrona de la peor manera posible a uno de sus compañeros de equipo.

Desde la primera temporada sabemos que Maggie Shaw/Queen Maeve es parte de la comunidad de la diversidad sexual, pero hasta ahora lo había mantenido en reserva para el desarrollo de la historia, al igual que la relación que mantiene con una mujer que fue presentada al público como Elena.

Sin embargo, eso cambió con la última entrega de popular serie cuando "Homelander" expuso la orientación sexual de su colega nada menos que ante las cámaras de un programa de televisión, dejándola completamente expuesta a la opinión pública.

El momento en que "Homelander" expuso la orientación sexual de "Queen Maeve", en "The Boys".

En medio de la conversación con el programa ficticio "In Depth with Maria Menounos", la anfitriona cuestiona a los superhéroes indicando cómo en la distribución demográfica de la población de la gente con poderes, la mayoría son blancos. "¿Acaso no les gusta la diversidad?", cuestiona la periodista.

Ante ello es que reacciona "Homelander" primero con la carta fácil en torno a la raza de A-Train y Black Noir, pero luego suelta la bomba de que también existe un "héroe gay" entre "Los 7", ante lo que procede a exponer a Maeve.

Según Homelander, su compañera es "una lesbiana fuerte y orgullosa con una hermosa novia llamada Elena", recalcando las raíces hispánicas de la mujer, al mismo tiempo que manifiesta que está orgulloso de Maeve.

El liderazgo de Homelander en "Los 7" está flaqueando y por eso "The Boys" ha evidenciado su comportamiento errático y recursos desesperados.

Al concluir las grabaciones, Maeve se muestra evidentemente preocupada ante la posibilidad de que Homelander haya dañado a Elena, por lo que le insiste en que son solo amigas y que se habían separado antes de que entrara al equipo. Eso molesta aún más al líder de "Los 7" porque sabe que le está mintiendo.

Cuando parece que la va a agredir, Maeve finalmente admite que está con Elena y antes de separarse Homelander asegura que se siente feliz por ella.

Maeve no confirma exactamente su orientación sexual en el episodio, por lo que existe la posibilidad de que la descripción de Homelander sea incorrecta. Sobre todo porque la superheroína es una evidente parodia de Wonder Woman", una reconocida personalidad bisexual.

Queen Maeve se ha visto progresivamente desilusionada y desencantada con su participación en "Los 7" debido al trato constantemente amenazante de Homelander, incluso desde la temporada previa. En los primeros pasajes admitió que se había alejado de Elena por temor a la reacción del líder del equipo, dada su naturaleza religiosa y conservadora.

"The Boys" se puede ver exclusivamente por Amazon Prime Video, donde se están estrenando nuevos episodios todos los viernes.