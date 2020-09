"The Boys": Esta es la contagiosa e histórica canción que Hughie canta junto a Starlight

En el capítulo de "The Boys" estrenado este viernes, hay una escena que pone en evidencia la profunda conexión que existe entre los intereses de Hughie y Starlight, aunque su romance les esté costando más de la cuenta, debido a la trágica historia que los separa.

Mientras emprenden un viaje para explorar dónde está y quién es realmente una superheroína de los setentas llamada "Liberty", Annie sugiere poner música para aliviar los ánimos.

Si bien en sus primeros intentos se encuentra a sí misma cantando el tema que se escuchó en el primer episodio para el funeral de "Traslucent", posteriormente da con un clásico de la música pop/rock: "We Didn't Start the Fire", de Billy Joel.

El tema es original de 1989 y emanó de una conversación en medio de un estudio con el hijo de John Lennon, Sean Lennon, quien se quejaba de tener que crecer en una época difícil y tener 21 años a esas altura, en que aún no caía el Muro de Berlín -de hecho, la canción debutó un día después del suceso-.

De acuerdo con Lennon, la infancia de Joel fue mucho más tranquila, ya que "el mundo sabe que no pasó nada en los cincuentas", a lo que su contra parte terminó enrostrandole situaciones como la Guerra de Corea o la crisis en el Canal de Suez.

Es entonces que Joel decidió crear el tema como una forma de refutar las críticas que se le hacían a su generación (baby boomer), al atribuirle las culpas de la crisis que vivía el mundo a fines de los ochentas, además de recalcar que los conflictos sociales y políticos han existido desde tiempos inmemoriales, detalle que se recalca sobre todo en el coro.

Entonces, lo que hace Billy Joel en la canción es resaltar los nombres de diversas figuras públicas y eventos históricos que conquistaron los titulares de la prensa entre su nacimiento y el momento en que se publicó la canción.

Menciona a políticos como Truman, Nixon, Stalin, McCarthy, Eisenhower y Perón; a figuras del espectáculo como Marilyn Monroe, James Dean, Elvis Presley; así como eventos como el surgimiento del Sida, la muerte de JFK, las agujas hipodérmicas que aparecieron en las costas del Nueva Jersey, la realización de Woodstock, los suicidios producto de bandas de heavy metal, entre otros temas.

A fin de cuentas, la canción es testimonio de la constante entropía y caos en la que se encuentra el mundo, debido a los distintos sucesos fortuitos naturales o conducidos por la humanidad, que siempre encuentra una manera de entrar en nuevos conflictos.

Lo que no es gratuito para una serie como "The Boys" que justamente intenta evidenciar el comportamiento patológico de las figuras que se alzan como héroes, así como también la forma que tienen las personas a la hora de la relacionarse con la cultura de masas, la religión y las diferencias entre la percepción y la realidad de las entidades corporativas que ejercen su poder en la sociedad.

Y, para lo que gustan de las coincidencias -o tal vez no tan coincidencias-, no es menor mencionar que "We Didn't Start the Fire" fue editada por Billy Joel en su décimo primer disco de estudio, que lleva por nombre "Storm Front"; curiosamente el mismo nombre de la nueva integrante de "The Seven", que en el capítulo 3 se reveló como una psicópata racista y que con el actual episodio sabemos que tiene un vínculo particular con "Liberty".