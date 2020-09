"The Boys": ¿Existe alguna forma de matar al poderoso Homelander?

Hace una semana se estrenó la tan esperada segunda temporada de la serie de superhéroes "The Boys". Tras ello, cientos de usuarios llenaron las redes sociales para comentar sobre los primeros cuatro capítulos que están disponibles en Amazon Prime Video.

Dado esto, ha surgido una duda entre los fanáticos. ¿Existe alguna forma de matar al poderoso Homelander?.

Para contextualizar y los que no han visto la serie, Homelander es como una especie de Superman pero egoísta, sádico y prepotente, sin ningún tipo de compasión ni de interés por la vida de los humanos. Si bien la mayoria de los superhéroes tienen debilidades, todo hace suponer que el líder de The Seven no los tiene.

Por esta razón, el showrunner de la serie, Erick Kripke, entregó detalles a Codiller de cómo "Butcher" podría derrotar a este superhéroe sociópata. "Es un tema que se sigue discutiendo en la sala de guionistas. Por el momento no tiene debilidades físicas, pero sí muchas psicológicas, que es a lo que nos inclinamos", contó.

“Antony (Starr) ha dicho muchas veces, y yo estoy de acuerdo, que Homelander es el personaje más débil del show. Nunca hemos llegado a plantearnos: ‘¿Cómo lo paras físicamente?’. Pero hay muchas formas de pararlo psicológicamente”, agregó.

En esa misma línea, indicó que "para Homelander, su vulnerabilidad humana es odiosa, odia esa parte de él y trata de ocultarla, pero sigue siendo parte de quién es él”.