Star Wars: Serie de Obi-Wan Kenobi está en producción con Hayden Christensen como Darth Vader

Disney confirmó la tarde de este jueves que la rumoreada serie sobre Obi-Wan Kenobi será realidad y ya se encuentra en producción, con Ewan McGregor a la cabeza del elenco.

Pero el bombazo que se sumó al anuncio tiene que ver con el retorno de Hayden Christensen para interpretar a Darth Vader en el título.

Este es uno más de los anuncios hechos durante el llamado #DisneyInvestorDay, sobre el que se había proyectado una considerable expansión para el universo creado por George Lucas.

De lo poco que se sabe sobre este spin off de la saga cinematográfica, hoy también se reveló que su historia estará ambientada 10 años después de los sucesos que tuvieron lugar en "La Venganza de los Sith", la tercera película en la trilogía de precuelas de "Star Wars".

