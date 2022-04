Desde la llegada de Star Plus el 2021, la plataforma de streaming ha ido ganando rápidamente nuevos usuarios en busca de nuevas e interesantes producciones para disfrutar. Por lo mismo, el servicio se ha encargado de incorporar a su catálogo exitosas series y películas como This Is Us, The Walking Dead, The Office, entre otros.

A continuación daremos a conocer una lista de las series nuevas más destacadas del último tiempo que merecen la pena un maratón.

¿Cuáles son las series más recomendadas de Star Plus?

Dopesick

Del productor ejecutivo Danny Strong y protagonizada y producida por Michael Keaton, "Dopesick" examina cómo una empresa desencadenó la peor epidemia de drogas en la historia de Estados Unidos.

New Amsterdam

La serie protagonizada por Ryan Eggold, tiene actualmente tres temporadas disponibles en la plataforma, no obstante el próximo 20 de abril debutarán nuevos episodios donde se mostrará la relación entre el doctor Max Goodwin, interpretado por Ryan Eggoldl, y la doctora Helen Sharpe de Freema Agyeman, quienes comenzarán a tener sentimientos el uno hacia el otro, más allá de lo profesional.

Pam & Tommy

La miniserie protagonizada por Lily James y Sebastian Stan se inspiró en una situación real que ocurrió en la década de 1990, cuando la pareja en ese entonces sufrió el robo de un video privado desde su casa por parte de un contratista, el que fue publicado en internet, lo que causó un gran revuelo en el mundo y también en la industria pornográfica casera.

Insania

Un thriller que relata la vida de Paula, una oficial de policía científica que queda internada en una extraña clínica psiquiátrica luego de una tragedia familiar. Allí vivirá momentos que la llevarán al borde de la locura, mientras investiga el motivo de su hospitalización y una posible conspiración.

Chucky

La primera temporada sigue a Jake Wheeler (Zackary Arthur), de 13 años, quien adquiere el muñeco asesino Good Guy en una venta de garaje en su ciudad. Chucky comienza a causar estragos en la ciudad, mientras se desempeña como un confidente poco creíble para Jake, y poco a poco la gente de su pasado regresa para perseguirlo.

Love, Victor

Esta serie es una continuación de la película del 2018, Love, Simon. Esta versión tiene como protagonista a Michael Cimino, quien interpreta a Victor Salazar, un adolescente homosexual que intenta adaptarse a la vida en una nueva ciudad. Si bien fue cancelada, se pueden disfrutar de las dos primeras temporadas y a partir del 15 de junio de la tercera entrega.

Only Murders in the Building

La serie sigue a tres extraños que comparten una obsesión por las historias de asesinatos, que les cambiará la vida cuándo se vean envueltos en uno. Una inesperada muerte ocurre en un edificio del Upper West Side de Nueva York y, al ser vecinos, se reúnen para compartir sus conocimientos de crímenes verdaderos para descubrir la verdad.