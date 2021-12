Confirman Spider-Man 4 con Tom Holland: ¿De qué podría tratarse la secuela de No Way Home?

Spider-Man: No Way Home cosecha elogios y cientas de miles de visitas al cine por parte de los fans desde su estreno esta semana, pero no pasaron ni 7 días para que llegara una nueva gran noticia para los fanáticos del Hombre Araña.

Este viernes tanto Kevin Fage como Amy Pascal, presidentes de Marvel Studios y Sony, confirmaran una cuarta entrega de Spidey en cines con el regreso de Tom Holland. Y es que con la llegada del multiverso y una serie de problemas para Peter Parker, la historia aún continúa para esta versión del arácnido.

ATENCIÓN: A CONTINUACIÓN HAY SPÓILERS DE SPIDER-MAN: NO WAY HOME. SI NO HAS VISTO LA PELÍCULA, NO SIGAS LEYENDO

¿De qué trataría Spider-Man 4?

Tras la confirmación de esta película, todo nos hace analizar el final de Spider-Man: No Way Home para poder identificar cómo seguirá la historia de Peter Parker.

Y es que el final de la película tiene al personaje completamente solo, ya sin Tía May, sin su mejor amigo Ned, su novia MJ ni Happy o los demás superhéroes de los Avengers.

Solo en un departamento y con un traje hecho por él mismo, a varios les hizo recordar al Peter Parker de Tobey Maguire, que era mucho más solitario y trabajaba para sobrevivir y tener un pequeño departamento en Nueva York.

Camino similar a los cómics, donde Spider-Man siempre ha sido un héroe bastante humilde y con problemas incluso para llegar a fin de mes, por lo que el Spidey de Tom Holland podría seguir este camino.

Sin embargo, la trama que más sentido tiene es justamente lo que pasa en la primera escena post-créditos, con Eddie Brock (Tom Hardy) dejando un fragmento del simbionte de Venom en la mesa y tras decir que querían ir a conocer a Spider-Man.

En los cómics hay varias historias clásicas sobre cómo Peter Parker une su traje con el simbionte, en uno de los momentos más oscuros del personaje y que ya se vio en Spider-Man 3 de Maguire, aunque la película tuvo varias críticas por su historia.

Tras la muerte de May y quedándose sin sus amigos, tiene sentido que Peter pueda tener una historia más oscura como en el final de la película y alejado de los Vengadores.

Otro punto a considerar es el propio mundo que está desarrollando Sony, con películas de los villanos del Hombre Araña como Venom, Morbius y la próxima en producción, Kraven el Cazador. Todo dependerá del acuerdo al que lleguen Marvel con Sony para ver qué personajes utilizarán, pero de seguro será con el simbionte de Venom como un punto central de la historia.