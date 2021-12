Spider-Man: No Way Home | La triste noticia que se llevaron los fans al ver la película

Spider-Man: No Way Home promete ser lejos el más exitoso estreno del 2021. Y es que la película de Marvel Studios y Sony ha generado un gran hype no solo por los posibles spoilers y la llegada del Multiverso al UCM, sino por toda la expectativa que se ha presentado con el más mínimo adelanto de la producción.

Este miércoles 15 de diciembre fue el preestreno en Chile y varios países de la tercera parte de la saga del Hombre Araña interpretada por Tom Holland, y son varios los momentos que maravillaron a los fans que ya pudieron ver la película.

Y si bien esta tiene un montón de escenas increíbles, también hubo un momento negativo y que será clave en la historia del arácnido.

ATENCIÓN: A CONTINUACIÓN HAY SPÓILERS DE SPIDER-MAN: NO WAY HOME. SI NO HAS VISTO LA PELÍCULA, NO SIGAS LEYENDO

¿Qué pasó en la película y cuál es la triste escena de Spider-Man: No Way Home?

La producción tiene un montón de cameos y apariciones que los fans esperaban con grandes expectativas en las semanas previas, en las que puedes conocer detalles aquí en Redgol.

Y si bien las escenas post-créditos también se han tomado la conversación en quienes ya la vieron y peligro de spoilers para quienes aún no ven la tercera película del Hombre Araña, el filme tiene una sorpresa bastante triste e inesperada en el climax de la película.

Como pasa en varias cintas de superhéroes de Marvel y algo que también es típico en los cómics, un querido personaje murió en un momento clave para el Peter Parker de Tom Holland.

¿Quién muere en Spider-Man: No Way Home?

En la película una muerte se tranforma en crucial y tuvo a varios en las salas de cines derramando lágrimas, ya que fue sorpreviso para todos los fanáticos. Y es que si bien en los trailers se había rumoreado que Happy Hogan moría según algunas escenas de explosiones del Duende Verde, fue otro quien perdió la vida.

Quién muere en Spider-Man: No Way Home es la querida Tía May, única familiar de Peter Parker e interpretada por la actriz Marisa Tomei. El personaje ya había tenido su participación en Civil War, Homecoming y Far from Home, por lo que en esta tercera película del Hombre Araña perdió la vida en manos del Duende Verde de Willem Dafoe.

Golpeada por el aerodeslizador de Green Goblin, la Tía May resulta muy herida y luego de tener un pequeño y emotivo diálogo con Peter, pierde la vida desangrándose.

La muerte de la Tía May es algo que ya había pasado en algunos cómics del arácnico, pero es primera vez que ocurre en la pantalla grande.

El momento fue lejos el más triste de la película, pero que fue un antes y un después en la motivación de Peter Parker, que luego se une a inesperados aliados para combatir al Duende Verde y los demás villanos.