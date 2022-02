Este domingo 27 de febrero, Jordi Castell fue el invitado especial de Socios de la Parrilla, el programa que se emite domingo y jueves después de T13 Central, donde abordó su quiebre matrimonial con Juan Pablo Montt.

Conversando con Jorge Zabaleta, Pancho Saavedra y Pedro Ruminot, se adentró en su vida, especialmente en el momento en que se fue a vivir a la ciudad de Chiloé, al sur de Chile.

"A Chiloé me fui en marzo de 2021... me fui cinco días antes de que decretaran fase 1 en Santiago de nuevo. Lo mejor que me pudo haber pasado fue haberme ido a Chiloé. Me pasaron puras cosas así como puros accidentes lindos, bueno se derrumbó mi matrimonio", partió diciendo Castell.

"¿Producto de la pandemia?", le preguntó Zabaleta.

Frente a esto, el fotógrafo expresa que no. "Yo creo que nunca estuvo bien y creo que la vida cuando le pone trabas a algo es porque no tiene que resultar no más. Yo fui terco y quizás cometí el error de pelear y la pelié porque juraba que ese era el camino, pero la vida me enseñó que no y gracias a Dios, me liberé".

"¿Cuánto duraste casado?", preguntó Saavedra.

"Casado por ley, un año y medio", dijo Castell.

"¿Pero te casaste seguro y enamorado?", volvió a preguntar Saavedra.

"No. Me casé seguro porque estaba apostando por un proyecto de vida que tenía que funcionar de acuerdo a los cánones que yo siempre vi en mi familia", manifestó el fotógrafo .

"¿Pero no estabas enamorado?", intervino Ruminot.

"No sé. Sabí que no sé porque era tanto lo que había que pedalear que no sé si era amor o era obstinado yo de querer algo que no resultaba y no resultó", cerró Castell.