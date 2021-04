"No más dictadura sanitaria": Asesora de imagen de Tonka Tomicic explota contra la pandemia

La asesora de imagen de Tonka Tomicic, Sarika Rodrik, manifestó toda su molestia con la situación que atraviesa Chile y el mundo debido al coronavirus, utilizando particularmente el concepto de "dictadura sanitaria" para referirse a las medidas que han adoptado las autoridades para frenar el avance de la Covid-19.

La dueña de la boutique multimarcas de lujo con el mismo nombre publicó primero una imagen que muestra a una modelo con un abrigo de cuero negro, además de mascarilla del mismo color, proyectando que se trataba de un estilo similar al de los agentes del Comité para la Seguridad del Estado, o más conocida como KGB, la agencia de inteligencia rusa que operó durante la Guerra Fría.

"Me gusta esta foto. Este look me evoca esos abrigos impecables que han existido desde la KGB en adelante. De servicio secreto", resaltó en el texto de la imagen Rodrik.

A eso añadió: "si vas a salir hoy no olvides tu mascarilla y tus permisos. Y obvio que si estas impecable y así de desafiante creo que ningún seremi ni militar podra mandarte de vuelta a tu casa".

Y a tales palabras sumó los hashtags #ellookdehoy #fashionblogger y el que ha llamado más la atención: #nomásdictadurasanitaria, mismo concepto que luego compartió en sus historias con la publicación, aunque allí curiosamente añadió #Gestapochic, en una referencia a la policía secreta oficial de la Alemania nazi.

Twitter no se quedó en paz con la demostración de Sarika Rodrik y bastó que unas pocas personas comenzaran a compartir la captura de la historia, para que el inapropiado comentarios se viralizara.

Estas fueron algunas de las publicaciones:

Sarika Rodrik tiene un CM que no tiene idea de 1) Historia Contemporánea y 2) Historia de la Moda. — Cristián Pavez Díaz (@cristianpavezd) April 6, 2021

La próxima temporada, Sarika Rodrik va a sacar una línea de ropa talla grande inspirada en El Guatón Romo.



La weá impresentable. pic.twitter.com/D1DL5OapuB — R (@rkr2mn) April 6, 2021

Pensé que era fake, pero no.

Què fuerte, Sarika Rodrik. pic.twitter.com/eGZjl4Y24G — Carlos Loyola Lobo (@CLoyolaLobo) April 6, 2021

La falta de respeto de Sarika Rodrik hacia las personas enfermas y muertas por #CoVid19 es fiel reflejo de su público, ajenos al resto del país, viviendo en su burbuja #CuicosCuliaos — Ian Salgado (@iansalgadov) April 6, 2021

Sarika Rodrik y Tea Time entran a un bar. https://t.co/PCRg0FP7kh — Huracán Córdova (@HuracanPop) April 6, 2021

Igual Sarika Rodrik es como el matute para gente cuica. — Tomás (@slowlyunravels) April 6, 2021

Ya pero esta historia de Sarika Rodrik incluye la palabra "Gestapochic" y la frase "dictadura sanitaria"..... piola pic.twitter.com/cN5D8OIKlW — Nadjas �� (@Nadjas_) April 6, 2021

Conociendo el origen de la #SarikaRodrik no le dará pudor, vergüenza, un poki de respeto por cómo murieron sus antepasados al utilizar el #GestapoChic



O es que con tal de vender, todo es permitido...?#ShabbatShalom https://t.co/ZrG6zbXlTC — Nil Desperandum (@vinanomarino) April 6, 2021

A falta de ley que sancione la incitación al odio, muy normal en Chile hacer publicidad con ideología nazi.#sarikarodrik https://t.co/eIb7N33cte — Paula Peña M. (@rockframbuesa) April 6, 2021

Todos pal hoyo por que quien conocía y quien no a kid tetón, yo estoy re metío por que no cacho que es un Sarika Rodrik suena como a personaje que le pidió a Mando que lo ayudara con alguna wea... — Juan Carlos (@juandejunio) April 6, 2021