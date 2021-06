Rodrigo Sepúlveda arremete contra concejal de TIl Til por dichos que incitan a la violencia: "No puede ser concejal"

El periodista y conducto de Meganoticias, Rodrigo Sepúlveda, se refirió a los polémicos dichos realizados por el concejal electo de Til Til, Camilo Para Soto, en donde fomentaba la violencia contra la mujer.

En un video que rápidamente se viralizó en redes sociales, el concejal señalaba que todo estaba muy tranquilo en la comuna, por lo que dijo "que haya un poco más de movimiento acá en El Manzano, porque la verdad es que es demasiado tranquilo. Es demasiado fome, necesitamos por último unos balazos, un femicidio por último”, fueron parte de sus dichos.

Sobre esto, Sepúlveda visiblemente molesto señaló: "Cami, sáquelo del aire no más...No lo puedo creer...No lo puedo creer" comenzó diciendo.

Según consigno TiempoX, el comunicador señaló: "Es un concejal de Til Til. ¿Escucharon lo que dijo? ¿Tomaron el peso de sus palabras?...Él no puede ser concejal...¿Cómo un concejal va a estar llamando a eso? y no me pueden decir que esto es una broma, porque lo escuchamos hablando con seriedad".

Asimismo indicó que deben realizarse acciones legales contra él debido al calibre de sus palabras. "A mi me van a perdonar, pero del partido que sea (Camilo Para Soto) no lo pueden apoyar, no lo pueden respaldar. Se tiene que querellar...él no puede ser concejal (...) Es imperdonable lo que acabamos de ver al aire".

Alguien así, que se transforme en autoridad de nuestro país, no tiene el derecho a sentarse en el puesto de concejal. No tiene derecho". concluyó señalando.