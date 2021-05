Rodrigo Sepúlveda se opone a la Copa América en Chile: "Primero es lo sanitario en un país que está en crisis"

La Copa América está a la vuelta de la esquina pero las dudas sobran pues primero Colombia y más recientemente Argentina desistieron ser sede de la competición, poniendo a Chile como una de las principales opciones por ser uno de los países del continente con el proceso de vacunación contra Covid-19 más avanzado.

Sin embargo, los casos diarios no terminan de bajar por lo que hay motivos para oponerse a la realización del certamen en casa y una de ellas es la Rodrigo Sepúlveda. "Acá no se tiene que hacer la Copa América bajo ningún punto de vista. Primero es lo sanitario en un país que está en crisis, con las cifras más altas de la pandemia en los últimos días, con más de 120 muertos diarios y eso no puede ser", afirmó a RedGol.

Para el periodista de Fox Sports y Mega, la candidatura chilena debe descartarse por completo por el panorama que se vive. "El foco no debe estar puesto en partidos de fútbol, la pandemia es más relevante. El fútbol está en un segundo plano, por más que digan que es una burbuja", apuntó.

Sepu, además, analizó cómo debe ser la nómina de Selección Chilena en caso de disputarse la competición. "A mí siempre me gusta ir con lo mejor, pero si tiene a hacer una mixtura es el momento de echar a correr a los que tengan menos pesos en las eliminatorias, buscar a los grandes reemplazantes de la Generación Dorada".

Destacó cuáles son las posiciones en las que Martín Lasarte debe poner mayor énfasis en buscar opciones. "Acá es donde hay que sacar un lateral derecho y un lateral izquierdo, un centrodelantero, hay que buscar volantes distintos, alternativas reales para una selección que es irremplazable. Pero si no hay desgaste hay que ganar todo, clasificar a un Mundial e ir por la Copa América", puntualizó.