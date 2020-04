Rodamiento: "Estos días han sido tristes sin freestyle"

Álvaro Hernández o mejor conocido como Rodamiento habló en exclusiva con RedGol y sacó sus conclusiones de su paso por la Gira DEM. Además, dio su punto de vista del freestyle en tiempos de cuarentena.

“Extraño mucho el freestyle. Yo soy de rapear harto, me gusta harto, de hacer freestyle y de competir, me encanta competir. Estos días han sido tristes en este sentido, igual aquí en Parral no hay cuarentena total y por último me puedo juntar con mis amigos de siempre, que son como tres, para pegarnos unos freestyles y entrenar algo poco. Pero es diferente al roce competitivo que se forma en un ambiente donde vas netamente a eso", manifestó.

De todos modos, el parralino sacó buenas conclusiones de la suspensión de los eventos: “Yo vivo en Chillán solo y paso viajando, viajo casi todos los fin de semana, así que igual estas dos semanas me han servido para ver a mis papás y estar aquí en mi casa con mis viejos. Sirve para recuperar momentos en familia, que uno cuando va creciendo los pierde, así que por ese lado súper bien”.

FMS CHILE

FMS junta a los mejores talentos chilenos del freestyle y Rodamiento se quedó a las puertas del ascenso tras caer ante Esezeta en Demonios Penquistas, lo que fue superado en la tabla. En ese sentido, Álvaro hizo un mea culpa tras esocger a SZ como su rival y reveló que "quizás pudo ser poca estrategia, como que no lo pensé. La gente empezó a decir Esezeta y yo dije ya si es lo que quieren ver. Esa fue mi reacción, en ningún momento lo pensé más allá de eso".

Pero hay Roda para rato, ya que el MC no se cerró a la posibilidad de estar en FMS 2021: “Sí, puede ser. Porque este año no me tomé el ascenso en serio, como que pelee los últimos eventos no más. Yo no fui a BDM, que daba caleta de puntos, no fui a ni una DP durante el año que diera puntos y fui a pocas DEM”.

GIRA DEM

Finalmente, Romiento hizo un resumen de su largo viaje por la Gira DEM, donde recorrió el sur de Chile compitiendo en diferentes plazas del país.

Lo Bueno: “De lo bonito de la gira que te ayuda a trabajar en grupo, a comunicarte más, somos un grupo de puros jóvenes, puros hombres que en ciertos aspectos somos todos adolescentes. Adultos jóvenes, algunos niños, menores de 18 años, entonces el hecho de ser ordenados y de saber cómo comportarse en cada lugar, vas aprendiendo”

Lo Feo: “Lo feo es ese mismo lado, que para poder llegar a comportarse bien en cada lugar también tenemos discusiones entre nosotros. Discusiones que la gente no las ve, pero igual hay roces como en todo equipo de trabajo y todo no puede ser color de rosas. Por ejemplo, si todos tenemos que salir a las 11:00 y uno que todavía a las 11:30 horas está acostado da rabia, porque está jugando con el tiempo de uno”

Lo Malo: “Yo creo que nada malo, mucho cansancio no más. Sería bacán tener un cuerpo de hierro para no cansarse, porque igual viajas todos los días y todos los días duermes en una cama diferente, y eso igual no permite descansar tan bien que digamos”

Lo Preciado: “Lo preciado es el cariño de la gente, es impagable, impagable. La gente realmente se porta un 7, no sé si en todas las ciudades, porque en todos lados hay gente pesada, son los menos. Pero la mayoría de la gente, los otros tres mil que andan, son todos muy amables y amorosos. Yo recibía abrazos, regalos, buenas palabras y vibras, dibujos, de todo.