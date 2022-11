¡Joel y Ellie están en peligro! The Last of Us estrena un nuevo y electrizante avance

Queda poco para que The Last of Us llegue a la plataforma HBO Max y todos sus suscriptores disfruten del nuevo estreno. Antes de esa ocasión, la producción se presentará por primera vez en sociedad en el marco de la Comic Con Experience 2022, festival de entretenimiento que se celebra en Sao Paulo del 1 al 4 de diciembre. Aprovechando la ocasión la cuenta oficial en Twitter de la serie ha aprovechado la ocasión para lanzar un nuevo clip.

¿Joe y Ellie están en peligro?