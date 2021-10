Sony Pictures presentó este jueves el primer trailer de la película que marcará el reinicio de la popular saga cinematográfica que adapta los videojuegos de Capcom, Resident Evil: Bienvenidos a Raccoon City (Resident Evil: Welcome to Raccoon City).

En la historia, la que fue una pujante ciudad sede del gigante farmacéutico Umbrella Corporation, Raccoon City, es ahora un pueblo agonizante del Medio Oeste.

El éxodo de la compañía dejó a la ciudad convertida en un páramo desierto, con un gran mal gestándose bajo la superficie.

Cuando ese mal se desata, un grupo de supervivientes deben unirse para destapar la verdad detrás de Umbrella y sobrevivir a la noche.

Kaya Scodelario encabeza el elenco de la entrega que también cuenta con Hannah John-Kamen, Robbie Amell, Tom Hopper, Avan Jogia, Neal McDonough y Donal Logue. Quienes se pusieron a las órdenes del director Johannes Roberts, el mismo de películas como 47 Meters Down y The Strangers: Prey at Night.

Resident Evil: Bienvenidos a Raccoon City llegará a los cines en Chile el próximo 25 de noviembre.