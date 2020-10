Renato Garín y Giorgio Jackson se enfrentan en Twitter por insultos en juego “Among Us” 

Renato Garín explotó en Twitter. El diputado utilizó su cuenta oficial para dar a conocer una situación que lo tiene bastante enojado: comenzó a ser insultado y acosado vía redes sociales.

Todo partió en la transmisión de una partida de “Among Us” por el canal de Twitch llamado "Kalyxto". El parlamentario acusa recibir comentarios ofensivos que incluían a su familia, por lo que decidió pedirle a sus seguidores que denunciaran la cuenta de esta persona.

En este contexto surgieron unas capturas de pantalla donde se aprecia que Garín se enfrascó en una discusión por interno con el jugador que emitió dichos comentarios. En este chat queda en evidencia que la persona, identificada como Jesús Díaz, se disculpa y le pide que baje la funa debido a que el canal de Twitch es de una amiga.

“Renato Garín chuch***madre”, fue el comentario de Jesús Díaz que provocó la ira del diputado independiente.

En conclusión, Garín dejó en claro que denunciará la situación ante la PDI y de paso acusó a Giorgio Jackson de estar detrás de todo debido a que este es gran fanático de este juego.

Captura de pantalla

La respuesta de Giorgio Jackson



“Encuentro surreal tener que comentar esto, pero dado que Renato Garín insinúa que yo ‘estaba mandando’ a un estudiante que dijo ‘Garin CSM” en un stream, vengo obviamente a desmentirlo”, fueron sus palabras.

Encuentro surreal tener q comentar esto, pero dado que @GarinDiputado insinúa que yo "estaba mandando" a un estudiante q dijo "Garin CSM" en un stream, vengo obviamente a desmentirlo.



Me parece muy grave q un representante amedrente de esta forma a la gente por interno, vía DM. https://t.co/IfIlCN4UnD — Giorgio Jackson (@GiorgioJackson) October 27, 2020

El mensaje final de Renato Garín

El diputado publicó un comunicado donde da por cerrado el tema. "Sobre lo que ocurrió ayer. Es todo lo que diré. El resto lo sabe y lo investigará la PDI", inicia su misiva.

"A mí también me encanta Among US y me gusta jugar con amigas y amigos en línea. Sin embargo, lo que pasó ayer NO fue un juego y NO me enojé por un chocman ni porque alguien me insultó en un live. Ayer hubo una escalada de acoso digital selectivo primero en redes y luego vía telefónica, llamando a números de mis familiares, al contestar le pintan play a un audio con insultos en mi contra, muy muy similares a los insultos proferidos en el video que circula del juego Among US entre unos jóvenes de Buin y otro Diputado", explicó.

"Durante la tarde, el acoso pasó de las redes hacia el teléfono. Esto ocurrió decenas de veces, con llamadas hasta anoche a las 00:45am. Efectivamente hice una denuncia a la PDI aunque NO por el juego Among US sino por el acoso vía redes y telefónico", agregó.

"Existe una persona identificada a la cual efectivamente encaré con chilenismos pues estoy absolutamente chato del clima de odio y persecuciones, funas y contrafunas que se han instalado en este país. Tampoco hice público ningún dato personal del sujeto, y aquellos que conseguí están disponibles en la web para todos", aclaró.

“Por mí, todos aquellos que promueven las funas y las amenazas se pueden ir a la cresta pues están dañando la democracia que estamos tratando de construir. Gracias por leer", concluyó.