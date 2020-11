Red Bull Batalla de los Gallos Perú: Jaze queda fuera y es reemplazado por Ramset

Red Bull Batalla de los Gallos anunció que Jaze, segundo lugar del 2019, no será parte de la Final Nacional de Perú 2020 y será reemplazado por Ramset. El líder de FMS Perú dejó en claro que no podrá asistir a la competición por un choque en su calendario con sus actividades musicales.

"Ramset ocupará el lugar de Jaze en la Final Nacional de #RedBullBatalla Perú 2020. Jaze ha decidido no participar y deja una plaza libre para Ramset, cuarto lugar de #RedBullBatalla Perú 2019", avisó la organización por sus redes sociales.

Jaze avisa que no estará en Batalla de los Gallos

Jaze fuera de Batalla de los Gallos

Minutos después, el freestyler dio los motivos de su ausencia: “Quería confirmar que no voy a estar en la Red Bull de mañana, por una decisión personal. No tenía tiempo para realizar las actividades y se me cruzaba con vainas del disco que ando haciendo”.

Y sentenció que "la decisión ya la tenía tomada, pero no podía anunciar hasta que Batalla de los Gallos lo haga primero. Lamento que sea un día antes, era lo que menos quería. Hubiera sido poco responsable asistir sin poder cumplir con algunos compromisos que la competencia te pide días antes, así que decidí dar un paso al costado. Gracias por entender".

Con esto, la lista de competidores son: Litzen, Stick, Jota, Skill, Strike, Piero Pistas, Xplain, Jair Wong, Ramset, Tarapoto, KG, New Era, Diego MC, Katacrist y Xilo. Recuerda ver la Final Nacional peruana de Batalla de los Gallos este sábado 7 de noviembre desde las 20:30 horas de Chile.