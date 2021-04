Rafael Araneda y Marcela Vacarezza habla sobre la adopción de su hijo menor: "Fue una conexión instantánea"

El la última emisión del programa de Martín Cárcamo "De Tú a Tú" estuvo presente Rafael Araneda y Marcela Vacarezza, en donde hablaron acerca del proceso de adopción de su hijo menor Benjamín.

Sobre la primera vez que vieron al menor, Marcela recuerda que todo comenzó porque ellos acostumbraban a realizar eventos de beneficencia para la Fundación Santa Clara, y sucedido que su hija, junto con su curso tenían que visitar una acción social.

Vacarezza señala que durante esa visita ella entró a la sala cuna y vio a Benjamín en su cuna "Morí, fue una conexión inmediata, me tira los brazos, me mira con esos ojos, me sonríe y yo lo agarro y no lo pude soltar más”, reveló.

Rafael Araneda habían hablado con anterioridad sobre la posibilidad de adoptar: “yo había observado a la adopción desde la solidaridad y creo que es una visión absolutamente distinta de la que nos sucedió después, porque esto no tiene nada que ver con eso, esto es... nos conectamos, somos uno, nos encontramos. Nos encontramos con una realidad distinta, no desde la solidaridad, sino desde la química, desde el amor”.

Sobre el proceso de adopción, Marcela comentó que "gracias a Dios las cosas se fueron dando, si no bien rápidamente porque nos demoramos dos años, un año y ocho para ser exactos, nosotros estuvimos como cuidadores".

Así mismo, acerca de ese momento el animador indicó: "recuperé la confianza en la justicia, creo que se hizo un acto de justicia extraordinario con él, me puse tan contento (…) él es mi hijo, pero yo necesitaba el timbre de la ley, el respaldo de la ley para que él tuviese lo mismo que sus tres hermanos”.

Luego añadió que "yo creo que he vuelto a vivir, volver a criar es volver a vivir”.