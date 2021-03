"¡Es una vergüenza!": Marcela Vacarezza furiosa por el video del Sename

En las últimas horas se viralizó en redes sociales un desgarrador video en el que se escuchan los gritos de un niño desde un hogar del Servicio Nacional de Menores (Sename), que ha indignado a la opinión pública. Una de las que no pudo contener su furia por el registro fue Marcela Vacarezza, quien como ávida usuaria de Twitter lanzó una iracunda publicación contra el Gobierno desde su cuenta personal.

La esposa de Rafael Araneda se quejó principalmente por la desidia de las autoridades a la hora de resolver los problemas en el servicio estatal y que el debate a su alrededor sólo se activa cuando ocurren este tipo de incidentes.

"Los gritos de un niño en un hogar del Sename de Providencia son realmente angustiosos", partió diciendo Vacarezza.

Eso para luego añadir que "los niños nunca han estado primero en ningún gobierno. ¡Es una vergüenza! Solo campañas para conseguir votos".

Las reacciones a su publicación no tardaron en llegar. "Este gobierno hizo festín hablando que el SENAME era una deuda de los otros gobiernos, me acordé cuando hablaban del nepotismo caras duras!!", "Justificación encubierta a tú opción presidencial, al qué dijo los niños primero? Háganse cargo los que votaron y los que no del tremendo mal que le hicieron a nuestro pueblo", "por fin..estas viendo la luz, NINGUN GOBIERNO NI DERECHA NI IZQUIERDA...esta noticia se viene repitiendo desde varios años atras.los malos tratos del sename no es nuevo¡ la clave es la educacion para todos los niños GRATIS", "Cero voluntad de cambiar este sistema nefasto.Décadas y gobiernos de turnos no hacen nada!! Sólo les interesa los votos en su carrera política y conservar sus beneficios y calidad de vida y el resto se las arregle como puedan", fueron algunos de los comentarios que detonó la ex figura televisiva.