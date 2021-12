¿Quién es Helada?, la pregunta fue respondida el martes en el programa de Chilevisión, luego de que ¿Quién es la Máscara? revelara a otra más de las celebridades que participan del espectáculo durante su actual segunda temporada.

La apuesta televisiva encabezada por Julián Elfenbein pone a distintas celebridades a competir caracterizadas con disfraces únicos, coloridos y de gran tamaño, quienes cantarán cada semana frente a un jurado. Eso para que los evaluadores, junto al público, deberán averiguar quién se esconde detrás de esos trajes.

Los evaluadores son: Cristián Riquelme, ex jurado de Yo Soy; la periodista y conductora de Chilevisión Noticias, Macarena Pizarro; la actriz de cine, teatro y televisión María Elena Swett, quien actualmente está siendo reemplazada por Millaray Viera; y el periodista y conductor de televisión Cristián Sánchez.

¿Quién es la Máscara? | ¿Quién era la celebridad dentro de Helada?

El pasado martes, ¿Quién es la Máscara? expuso la segunda participante en ser desenmascarada en su actual segunda temporada, que resultó ser la celebridad que estaba detrás del Helada: la actriz y modelo Javiera Acevedo.

Macarena Pizarro y Cristián Sánchez lograron adivinar la identidad de la famosa detrás del personaje. En tanto que Cristián Riquelme apostó por Cristina Tocco y Millaray Viera por Begoña Basauri.

Tras ser desenmascarada, Acevedo confesó que "yo pensé que no lo iba a lograr. Casi me voy para la casa".

Tuvo "como crisis de pánico y yo no soy claustrofóbica. Crisis de pánico, me siento mal, angustia, no voy a vivir, no puedo respirar, me voy a morir. Después vi las luces todo el show al tiro y me prendí", confesó.

Pero luego describió la experiencia como "una locura" y "es realmente lindo. Muy freak porque quiero puro verme cómo me veo porque yo por dentro me siento un mono que hace todo mal".