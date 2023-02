El rapero español pisará por primera vez la Quinta Vergara, por tanto, si no lo conoces, te mostramos su mayor éxito musical.

Se viene la cuarta noche del Festival de Viña de Mar y seguramente el público asistente ha comenzado a afinar su garganta para cantar todas las canciones que se presenten en la Quinta Vergara. Un artista que tendrá su primera vez en el escenario es Rels B. Si no conoces mucho al cantante, pues damos a conocer su más grande éxito en el siguiente título.

¿Quién es Rels B?

Daniel Heredia Vidal, conocido profesionalmente como Rels B, es un rapero, cantante, compositor y productor musical español, se encuentra en nuestro país para presentarse en el Festival de Viña 2023 con un show debut en la Quinta Vergara.

El artista debutó como cantautor con su EP Change Or Die (2014), proyecto musical que integra siete canciones, entre las cuales sobresalen: Rock You, On Air y C’mon Kid. Su álbum contó con la colaboración de los artistas Dj Flamb, Cráneo y Melo, y en la producción con Timeless, Naes Beats, Grim Effect y Manu Beats. E.

Este su mayor éxito musical

Su canción más popular definitivamente es "A Mí”. Sin duda, esta canción emblema de Rels B se estrenó en febrero del 2019 y hasta el momento supera las 351 millones de reproducciones tan solo en Spotify siendo la canción con el mayor número de reproducciones en la carrera del cantante.

Su letra nos habla de una declaración de amor a su persona especial, en donde se da cuenta todos los sentimientos que siente por ella.

Presentación en Viña del Mar 2023

El artista urbano conversó con ADN sobre su presentación en el certamen, donde indicó que no sabía la importancia del Festival y que por eso hará las cosas bien en su show.

"Conocía varios shows que había visto. Había visto el show de Don Omar, por ejemplo. Estuvo Yatra también hace unos años. Había visto unos cuantos shows“, afirmó.

“Pero no sabía la magnitud tan grande que tiene esto. Es una sorpresa, pero también es un reto y lo vamos a hacer bien“, añadió después, “no podemos decepcionar”.

Luedo el artista explicó cómo se ha preparado en tan poco tiempo, luego de que fuera uno de los últimos interpretes en ser contactado. “En principio, va a ser el mismo que llevamos en la gira, porque como estábamos de gira no teníamos tiempo de remodelar mucho las cosas“, señaló.

Sin embargo, el rapero español se ve contento de participar esta noche 22 de febrero en el certamen más importante de Chile.