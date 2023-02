La tan esperada Ant-Man 3, tuvo su debut en los cines la tarde de este jueves 16 de febrero, con Quantumania vemos el inicio de la Fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel, la que nos promete un villano aún más fuerte y despiadado que Thanos.

Atención: A continuación hay spoilers de Ant-Man 3, si no has visto la película no continúes leyendo.