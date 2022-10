Amaia Montero, la exitosa cantante española, compartió una imagen y luego realizó un comentario que encendió las alarmas de sus seguidores sobre un posible complejo momento que estaría atravesando la ex vocalista de La Oreja de Van Gogh.

Tras esto la cantante de “La Playa”, “Rosas” y “El Vestido Azul” se convirtió en tendencia en las redes sociales.

¿Qué pasó con Amaia Montero?

En su cuenta de Instagram la artista publicó una foto en donde sale mirando fijamente a la cámara sin sonreír. Luego de recibir cientos de mensajes de apoyo, Montero comentó uno de ellos escribiendo: “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”.

Mensaje de apoyo de sus fans

Amaia Montero fue parte de La Oreja de Van Gogh durante 11 años (1996 -2007) llegando a la fama internacional obteniendo importantes reconocimientos como el Grammy Latino, MTV Europe Music Awards, Premios Ondas, entre otros.

La artista ha cosechado millones de fans en todo el mundo por lo que luego de lo que compartió en sus redes sociales miles de personas se volcaron a las redes sociales para brindarle su apoyo. Revisa alguno de los mensajes a continuación.