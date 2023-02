El Flaco quiere reemplazar Yerko Puchento en Viña 2023: "Si me llaman acepto inmediatamente”

Varios cambios y una parrilla programática bastante juvenil nos traerá una nueva versión del Festival de Viña del Mar que comienza este domingo 19 de febrero. Tras la salida de Maná, y la confirmación de Tini y Emilia Mernes el actor y comediante Daniel Alcaíno decidió bajarse con la presentación de humor con su personaje Yerko Puchento.

¿Qué dijo el Flaco respecto a reemplazar a Yerko Puchento en Viña?

El humorista Paul Vasquez “El Flaco” se propuso como posible reemplazo de Yerko Puchento luego de bajarse del Festival de Viña del Mar. El comediante en conversación con el matinal Contigo en la Mañana de Chilevisión comentó lo siguiente “todos los humoristas soñamos con Viña, si fuera posible iríamos todos los años”. Respecto a la decisión de Daniel Alcaíno (Yerko Puchento) señaló lo siguiente “estoy con Daniel por el hecho de que quiere cuidar a su personaje. Él sintió que corría riesgos con el público de esa noche y yo lo apaño”.

Al consultarle sobre su posible participación en el certamen viñamarino comentó que “si me llaman, acepto inmediatamente”, en ese sentido le preguntaron sobre el público de esa noche dónde se presentarán Tini Stoessel y Emilia Mernes y aseguró que “mi rutina anda bastante bien y veo que funciona con los jóvenes, porque me he presentado antes de traperos y reggaetonereos”. También afirmó que su rutina es “contundente y a gusto del público. Confió mucho en mi personas y en lo que logra, cómo llega a la juventud y al público en general”.

“Insisto, yo trabajo con público joven, transversal. Y así como está la nueva modalidad de la música o del humor, como el stand up comedy, que muchos de los clásicos como nosotros lo sentíamos incómodos, tenemos que acostumbrarnos al público que nos toca”, explicó Paul Vásquez “El Flaco”.