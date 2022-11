La producción que fue anunciada en febrero no llegará a la pantalla de la plataforma streaming. Conoce los detalles a continuación.

¡No va más! Degrassi no tendrá una nueva generación en HBO Max

Degrassi, la exitosa serie de drama adolescente canadiense no tendrá una nueva generación en HBO Max. La cadena decidió no seguir con el esperado proyecto.

¿Por qué no se hará el reboot de Degrassi?

Así lo reportó el medio Wall Street Journal, sin embargo, no se entregaron detalles sobre los motivos para cancelar la nueva serie.

Una nueva generación en HBO Max

La noticia sobre una nueva generación de estudiantes arribando a las aulas de Degrassi se reveló en enero de este año, en donde además se reveló quiénes serían las showrunners de la producción.

Lara Azzopardi y Julia Cohen encabezaban el proyecto que se esperaba llegaría a la pantalla durante el 2023.

“Serie tras serie, la franquicia Degrassi continúa teniendo un impacto indeleble en los espectadores jóvenes que buscan narraciones auténticas y confiables”, dijo Amy Friedman, Directora de Programación para Niños y Familias de Warner Bros, en aquel momento.

“WildBrain continúa capturando ingeniosamente la vida de la escuela secundaria en un formato convincente que se puede experimentar sin problemas en HBO Max”.

La serie llegó por primera vez a la pantalla el año 1979 bajo el nombre "The Kids of Degrassi Street". Un primer reboot y el cual le dio el éxito internacional, llegó a la pantalla el mismo año que la serie original finalizó, el año 1986, y duró hasta 1990.

Luego de los altos niveles de audiencia una nueva serie fue ordenada llamada Degrassi: Talks and School's Out la cual solamente estuvo al aire entre 1991 y 1992.

Tras años de ausencia, una nueva generación llamada "Degrassi: The Next Generation" llegó a la pantalla el año 1999, convirtiéndose en la versión más exitosa de la franquicia, la más longeva y en la cual conocidos actores participaron cuando iniciaban sus carreras.

La ficción fue cancelada el año 2015 tras 14 temporadas, y en su reemplazo, un spin off "Degrassi: Next Class" fue anunciado, sin embargo, no obtuvo el éxito esperado y fue cancelado tras 4 temporadas.

Reconocidos actores iniciaron sus carreras en la serie

La serie adolescente en la que debutó el ganador del Grammy, Drake, cuenta la historia de un grupo de estudiantes del colegio Degrassi, en donde los estudiantes durante las 14 temporadas de la trama se enfrentan a distintos momentos que marcaron sus vidas.

Entre los reconocidos actores que participaron en la ficción se encuentran Nina Dobrev, quien interpretó a Mia Jones durante 4 temporadas de la serie; Shenae Grimes quien participó en cinco temporadas como Darcy Edwards y Drake, quien en la ficción fue Jimmy Brooks en 8 temporadas de la serie. El cantante incluso recordó su pasado en la serie canadiense en el videoclip de su canción "I Am Upset", en donde participaron sus ex compañeros.