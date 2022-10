Una inesperada y triste noticia recibieron este lunes los fans de la serie Stargirl en The CW, luego de que se anunciará que los últimos 13 episodios de la ficción de DC protagonizada por Brec Bassinger serán los últimos.



La noticia de cancelación, llega a pocos días que la cadena revelará que Nancy Drew tampoco seguirá en pantalla y culminará con su próxima temporada.

¿Por qué no tendrá una cuarta temporada?

La ficción protagonizada, que tiene tres temporadas al aire, fue una de las pocas producciones que sobrevivieron a lo que fue conocido como "la boda roja de The CW", en donde más de una decena de series de la cadena fueron canceladas.

Aún no hay detalles del por qué la serie no tendrá una quinta entrega, pero se presume que está relacionado a la compra de The CW por el gigante de la televisión local Nexstar Media Group quienes adquirieron una participación del 75 por ciento, con planes de dirigirse a los espectadores mayores y agregar programación sin guión y de bajo costo.

Con Stargirl, Nancy Drew, The Flash y Riverdale culminando sus transmisiones en la temporada 2022-2023, solo quedan All American, All American: Homecoming, Kung Fu, Superman & Lois, Walker, Walker Independence y The Winchesters, además del próximo lanzamiento Gotham Knights como los únicos productos originales con guión que quedan en la cadena.

Despedida Stargirl

En un comunicado, el productor ejecutivo Geoff Johns, quien basó el personaje de Courtney Whitmore en su difunta hermana, dijo: “Stargirl siempre ha ocupado un lugar especial en mi corazón por muchas razones.

“Con todos los cambios que se están gestando en la red, sabíamos que esta era posiblemente la última temporada”, compartió, “así que escribimos con eso en mente y hemos entregado lo que creo que es la mejor temporada de Stargirl hasta ahora, con creatividad completa".