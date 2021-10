Angelika Washington es Dr. Midnite en Stargirl, la serie que explora el lado más adolescente en una producción de acción real con los personajes de DC Comics. La actriz, en conversación con la prensa desde Los Ángeles, California, puso en relevancia la evolución de su personaje en la segunda temporada y cómo se siente orgullosa de proyectarse como una inspiración para otras niñas y mujeres.

En los nuevos episodios de la serie, todos los personajes están buscando reencontrarse con ellos mismos para entender su posición en el mundo al adquirir superpoderes. En tanto, surgen nuevas amenazas que mantienen al equipo al borde del colapso.

Por su lado, Beth (Washington) intenta reconectarse con Chuck, a quien perdió en la conclusión del primer ciclo, y a la vez descubre un gran secreto que sus padres le han estado ocultando

Washington explicó a RedGol que "para Beth... Bueno, ella es súper inteligente, es como el cerebro de las operaciones, es una orgullosa integrante de la SJA, ella es amiga de todos, ama a todos, incluyendo a sus padres. En la segunda temporada nos sumergimos en un gran desarrollo de personaje para Beth, vemos muchas más luchas para ella, además de cambios".

"De hecho, luego de que perdió a su mejor amigo Chuck en la temporada 1, después de que Icicle destruyó sus lentes, ahora exploramos la vida de Beth sin Chuck, qué tanta importancia le da a los lentes sin su mejor amigo y cómo eso cambia las dinámicas de la SJA al no tener a su mentor".

"Empieza a sentir que no es adecuada para la tarea y sus padres están a punto de divorciarse. Así que hay muchas cosas ocurriendo, por lo que está bastante estresada. Eso es algo que no hemos experimentado antes".

"En el fondo, vemos a Beth desesperadamente navegando en su ansiedad... Como Angelika, así que será maravilloso", admitió entre risas Angelika.

Más allá de su personaje en la historia, Washington expuso lo significativo que es para las personas reales, esto a propósito de que "siento una gran responsabilidad al interpretar una superheroína de raza negra, especialmente porque era un personaje que estaba reservado tradicionalmente para un hombre blanco".

"Es una responsabilidad representar a jóvenes negras, pero también ser completamente yo. Siempre trato de ser la mejor Angelika que puedo ser y usar mi plataforma para el bien, para hacer de esta industria en general más amigable y mejor para las próximas chicas que vengan".

"Sé con certeza, sin siquiera una duda en mi mente, que al ver programas como That's So Raven o a Keke Palmer en True Jackson VP cuando era una niña, al observar a niñas negras actuando en televisión, me hizo creer que yo podía lograrlo. Así que sé que probablemente hay chicas negras o morenas viéndome a mí, pensando exactamente lo mismo y también pensando 'puedo ser una superheroína'. Eso es todo para mí", puntualizó.

La primera temporada completa y los nuevos episodios de Stargirl se pueden ver en HBO Max, con nuevas entregas cada martes.