Papo y MKS se bajan de la Final Argentina de Red Bull Batalla de los Gallos

La Final Nacional Argentina de Red Bull Batalla de los Gallos tuvo dos tremendas bajas, ya que MKS y Papo anunciaron que no serán parte de la competición el próximo 21 de noviembre. La organización hizo oficial esta información y presentó rápidamente a los reemplazantes de los freestylers.

"Los suplentes MP y Kusa ocuparán los lugares de Papo MC y MKS en la Final Nacional de Red Bul lBatalla Argentina 2020", avisó la organización por redes sociales.

Sobre esta nueva experiencia, MP manifestó a Red Bull que "me siento realizado en cuanto a mi carrera en el freetyle. Estuve un tiempo inactivo y volver y que me reciban así en este lugar tan inmenso como es esta competencia es genial".

Por su parte, Kusa dijo: "Me siento súper emocionado de haber clasificado, aunque me tomó un poquito por sorpresa. Las mayores emociones de cara a la primera nacional es esa incertidumbre de qué van a decir… al final del día yo llego a una red bull de all stars a rellenar un vacío que queda por que se bajaron dos personas".

Y aprovecho también para decirles que este es mi último año dentro del freestyle! Muchas gracias a todos por tantos años de amor incondicional! — Marquitos (@mkscmkssj) November 2, 2020

Papo dio la información de su salida de Red Bull Batalla de los Gallos durante un streaming en Twitch, mientras que MKS lo hizo oficial por su cuenta de Twitter, donde también avisó que a finales de año se retira del freestyle a nivel competitivo, por lo que igual dejará libre su cupo en FMS Argentina.